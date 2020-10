KBC 12 Play Along Online 26 October Episode: आज कौन बनेगा करोड़पति का 21वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। Kaun Banega Crorepati शो के माध्यम से केवल हॉटसीट पर बैठे प्रतियोगी के सपने ही पूरे नहीं होते हैं बल्कि घर बैठे दर्शक भी अपनी टीम बनाकर प्ले अलॉन्ग खेल ईनाम जीत सकते हैं।

डॉ श्रुति सिंह ने दिया Fastest Finger Question का सही जवाब।

Fastest Finger Question- इन जीवों को इनक पैरों की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं?

जवाब- कौआ, कुत्ता, भृंग, मकड़ी

सवाल– द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 नामक पुस्तक के लेखकर इनमें से कौन हैं?

जवाब- विनायक दामोदर सावरकर

40 हजार का सवाल- ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली अभी तक एकमात्र भारतीय महिला कौन हैं?

जवाब- PV Sindhu

20 हजार का सवाल- हिंदी फिल्मों के इस मशहूर अभिनेताओं को पहचानिए?

जवाब- Pran

सवाल- मध्य प्रदेश इनमें से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है?

जवाब- झारखंड

सवाल- इनमें से कौन सा जीव एक अनियतताी यानी ठंडे रक्त वाला प्राणी है?

जवाब- Frog

सवाल- रामायण के अनुसार, यदि दशरथ लव-कुश के दादा थे तो जनक उनके क्या थे?

जवाब- नाना



सवाल- एक किलों में हजार ग्राम होते हैं तो ढाई किलों में कुल कितने ग्राम होंगे?

जवाब- 2500

सवाल- यदि आप आगरा का पेठा, बनारस का पान और लखनवी बिरयानी खाने का मज़ा

जवाब- उत्तर प्रदेश

सवाल- एक हिंदी मुहावरे के अनुसार यदि अजय विजय की आंखों में धूल झोंक रहा है तो अजय विजय के साथ क्या कर रहा है?

जवाब- धोखा दे रहा है

कौशलेंद्र सिंह तोमर ने दिया Fastest Finger Question का सही जवाब, आए हॉटसीट पर।

Fastest Finger Question- लोकसभा के इन अध्यक्षों को उनके कार्यकाल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं?

जवाब- GV Mavalankar, Meira Kumar, Sumitra Mahajan, Om Birla

How To Play KBC 12 Play Along on Sony Liv App

घर बैठे अगर आप भी खेलना चाहते हैं केबीसी 12 प्ले अलॉग तो कुछ बातें पता होनी चाहिए जैसे की प्ले अलॉन्ग खेलने के लिए फोन में SonyLIV App डाउनलोड और इंस्टॉल होना चाहिए। इसके बाद सोनी लिव ऐप खोलें और फिर होमपेज पर दिख रहे प्ले अलॉन्ग विकल्प पर टैप करें। केबीसी 12 के 20वें एपिसोड में सवाल जैसे ही आपके टीवी सेट पर आएगा वैसे ही आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको सवाल दिखाई देगा।

निर्धारित समय के भीतर सही जवाब सिलेक्ट कर सबमिट बटन पर टैप करना होगा, बता दें की हर सही जवाब पर प्वाइंट्स मिलेंगे। ऐप में रजिस्टर कर प्रोफाइल अपडेट कीजिए, इसके बाद आपको दो विकल्प दिखाई देंगे प्ले अलॉन्ग गोल्ड में या फिर प्ले अलॉग रेगुलर, इनमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करें। ध्यान दें की गेम खेलने से पहले टर्म्स एंड रेग्युलेशन को ध्यान से पढ़ लें।

