KBC 12 Play Along 2020 on Sony Liv: ऐसे खेलें घर बैठे प्ले अलॉन्ग

KBC 12 Play Along Online 21 October Episode: कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) के 12वें सीज़न के 18वें एपिसोड में पूछे गए हैं ये सवाल, आप भी जानिए। Kaun Banega Crorepati सिर्फ हॉटसीट पर बैठे प्रतियोगी के सपने पूरे नहीं करता बल्कि घर बैठे दर्शक भी खेलकर ईनाम जीत सकते हैं। इतना ही नहीं हर दिन लखपति बनने का भी मौका है।

जय धोंडे आए हॉटसीट पर।

Fastest Finger Question- इन शब्दों को इस क्रम में रखें कि ये सोनी टीवी पर प्रसारित एक हिंदी धारावाहिक का शीर्षक बन जाए

जवाब- mere dad ki dulhan

सवाल- इनमें से कौन जापानी एन्सेफेलाइटिस नामक रोग का कारक है?

जवाब- वायरस

सवाल- अंग्रेजी मीडियम किस अभिनेता या अभिनेत्री की अंतिम फिल्म थी?

जवाब- इरफान खान

सवाल- इस ऑडियो क्लिप में जिस राजनेता की आवाज़ सुनाई दे रही है वह किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं?

जवाब- राजस्थान

सवाल- इस प्राकृतिक घटना को क्या कहा जाता है?

जवाब- Tornado

सवाल- कौन सी गायिका डांडिया क्वीन के नाम से लोकप्रिय हैं जिन्होंने याद पिया की आने लगी और मेरी चुनर उड़ उड़ जाए जैसे गाने गाए हैं?

जवाब- फाल्गुनी पाठक

सवाल-ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त इनमें से कौन सा नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है, जिसको डालने के बाद आपका लेनदेन पूरा होता है?

जवाब- ओटीपी

सवाल-कढ़ी, पितोड़ की सब्जी और गट्टे की सब्जी बनाने के लिए मुख्य तौर पर इनमें से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?

जवाब- बेसन

सवाल- भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर का इनमें से किस फिल्म की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका है?

जवाब- केदारनाथ

दक्षाबेन रानाभाई परमार ने दिया Fastest Finger Question का सही जवाब।

Fastest Finger Question- चंद्रमा की स्थिति के अनुसार, आने वाले इन तिथियों को उनमें शामिल दिनों की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं?

जवाब-अक्षय तृतीया, करवा चौथ, नाग पंचमी, विजय दशमी

फरहत नाज़ 25 लाख जीतकर घर लौटीं, नहीं दे पाईं 50 लाख के इस सवाल का जवाब– 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का नेतृत्व करने वाली बेगम हज़रत महल का वास्तविक नाम क्या था?

जवाब- मुहम्मदी खानुम

सवाल- इनमें से कौन सा देश जुलाई 2020 में मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन गया?

जवाब- UAE

सवाल- माता और पुत्री की इनमें से कौन सी जोड़ी भारत में राज्यपाल पद पर आसीन रही हैं?

जवाब- सरोजनी और पद्मजा नायडू



How To Play KBC 12 Play Along on Sony Liv App on Mobile

घर बैठे अगर आप भी खेलना चाहते हैं केबीसी 12 प्ले अलॉग तो कुछ बातें पता होनी चाहिए जैसे की प्ले अलॉन्ग खेलने के लिए फोन में SonyLIV App डाउनलोड और इंस्टॉल होना चाहिए। इसके बाद सोनी लिव ऐप खोलें और फिर होमपेज पर दिख रहे प्ले अलॉन्ग विकल्प पर टैप करें। केबीसी 12 के 10वें एपिसोड में सवाल जैसे ही आपके टीवी सेट पर आएगा वैसे ही आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको सवाल दिखाई देगा।

निर्धारित समय के भीतर सही जवाब सिलेक्ट कर सबमिट बटन पर टैप करना होगा, बता दें की हर सही जवाब पर प्वाइंट्स मिलेंगे। ऐप में रजिस्टर कर प्रोफाइल अपडेट कीजिए, इसके बाद आपको दो विकल्प दिखाई देंगे प्ले अलॉन्ग गोल्ड में या फिर प्ले अलॉग रेगुलर, इनमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करें। ध्यान दें की गेम खेलने से पहले टर्म्स एंड रेग्युलेशन को ध्यान से पढ़ लें।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो