KBC 12 Play Along 2020 on Sony Liv: ऐसे खेलें घर बैठे प्ले अलॉन्ग

Kaun Banega Crorepati 24 November Episode: कौन बनेगा करोड़पति का 42वां एपिसोड शुरू हो गया है। हॉटसीट पर आईं अनूपा दास। आप भी KBC 12 के आज के एपिसोड में पूछे जाने वाले सवालों और इनके जवाबों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए।

सवाल- संथाल, मुंडा, उरांव और गोंड ये सभी किसके नाम हैं?

जवाब- Tribes

अनूपा दास ने दिया Fastest Finger Question का सही जवाब।

Fastest Finger Question: इन उपकरणों को इनके अविष्कार होने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं?

जवाब- Pendulum Clock, Bicycle, Telephone, Jet Aircraft

ओशीन जौहरी ने जीते 25 लाख रुपये।

50 लाख का सवाल- Guinness World Records के अनुसार, पृथ्वी पर सबसे बड़ी सजीव वस्तु (लिविंग ऑर्गनिज़म) क्या है?

जवाब- हनी मशरूम

सवाल- उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का राजकीय पशु क्या है?

जवाब- बारहसिंगा

सवाल- वर्ष 2020 की Web Series Paatal Lok का सह-निर्माण किस अभिनेत्री ने किया है?

जवाब- Anushka Sharma

सवाल- वाजिद अली शाह किस रियासत के अंतिम शासक या नवाब थे?

जवाब- अवध

सवाल- वीडियो क्लिप में नज़र आ रहे इस राजनेता को पहचानिए?

जवाब- Sukhbir Singh Badal

How To Play KBC 12 Play Along on Sony Liv App

घर बैठे अगर आप भी खेलना चाहते हैं केबीसी 12 प्ले अलॉग तो कुछ बातें पता होनी चाहिए जैसे की प्ले अलॉन्ग खेलने के लिए फोन में SonyLIV App डाउनलोड और इंस्टॉल होना चाहिए।

निर्धारित समय के भीतर सही जवाब सिलेक्ट कर सबमिट बटन पर टैप करना होगा, बता दें की हर सही जवाब पर प्वाइंट्स मिलेंगे। ऐप में रजिस्टर कर प्रोफाइल अपडेट कीजिए, इसके बाद आपको दो विकल्प दिखाई देंगे प्ले अलॉन्ग गोल्ड में या फिर प्ले अलॉग रेगुलर, इनमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करें।

केबीसी 12 के 42वां एपिसोड में सवाल जैसे ही आपके टीवी सेट पर आएगा वैसे ही आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको सवाल दिखाई देगा। इसके बाद सोनी लिव ऐप खोलें और फिर होमपेज पर दिख रहे प्ले अलॉन्ग विकल्प पर टैप करें। ध्यान दें की गेम खेलने से पहले टर्म्स एंड रेग्युलेशन को ध्यान से पढ़ लें।

