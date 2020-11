KBC 12 Play Along 2020 on Sony Liv: ऐसे खेलें घर बैठे प्ले अलॉन्ग

Kaun Banega Crorepati, KBC 12 Play Along: कौन बनेगा करोड़पति का 37वां एपिसोड प्रसारित किया जा रहा है और हॉटसीट पर हैं 16 नवंबर की रोलओवर कंटेस्टेंट मोहिता शर्मा गर्ग। यदि आप आज के एपिसोड में पूछे जाने वाले सवालों और इनसे जुड़े जवाबों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें।

7 करोड़ का सवाल- बंबई में वाडिया समूह द्वारा निर्मित इनमें से किस जहाज को 1817 में लॉन्च किया गया था जो ब्रिटेन का सबसे पुराना मौजूद युद्धपोत है?

जवाब- HMS Trincomalee

मोहिता शर्मा गर्ग ने दिया 1 करोड़ का सवाल- इनमें से किस विस्फोटक पदार्थ का पेटेंट सबसे पहली बार 1898 में जर्मन रसायनशास्त्री जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने करवाया था और जिसका पहली बार इस्तेमाल द्वितीय विश्वयुद्ध में किया गया?

जवाब- RDX, मोहिता शर्मा गर्ग ने दिया 1 करोड़ के इस सवाल का सही जवाब।

50 लाख का सवाल- हर वर्ष करीब दस लाख से ज्यादा अमूर फाल्कन के इस क्षेत्र में आने के कारण इनमें से किसे फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड निकनेम मिला?

जवाब- Nagaland

सवाल- फायर एस्केप, डिशवॉशर और विंडशील्ड वाइपर इन सभी में क्या समान है?

जवाब- All invented by women

सवाल- डॉ भीमराव अंबेडकर ने इनमें से किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा और उसके हृदय के तौर पर संबोधित किया है?

जवाब- Right to Constitutional Remedies

सवाल- इनमें से क्या केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की एक विशेष इकाई के नाम का संक्षिप्त रूप है?

जवाब- कोबरा

सवाल- इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में नहीं है?

जवाब- सतलुज

How To Play KBC 12 Play Along on Sony Liv App

घर बैठे अगर आप भी खेलना चाहते हैं केबीसी 12 प्ले अलॉग तो कुछ बातें पता होनी चाहिए जैसे की प्ले अलॉन्ग खेलने के लिए फोन में SonyLIV App डाउनलोड और इंस्टॉल होना चाहिए।

निर्धारित समय के भीतर सही जवाब सिलेक्ट कर सबमिट बटन पर टैप करना होगा, बता दें की हर सही जवाब पर प्वाइंट्स मिलेंगे। ऐप में रजिस्टर कर प्रोफाइल अपडेट कीजिए, इसके बाद आपको दो विकल्प दिखाई देंगे प्ले अलॉन्ग गोल्ड में या फिर प्ले अलॉग रेगुलर, इनमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करें।

केबीसी 12 के 37वां एपिसोड में सवाल जैसे ही आपके टीवी सेट पर आएगा वैसे ही आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको सवाल दिखाई देगा। इसके बाद सोनी लिव ऐप खोलें और फिर होमपेज पर दिख रहे प्ले अलॉन्ग विकल्प पर टैप करें। ध्यान दें की गेम खेलने से पहले टर्म्स एंड रेग्युलेशन को ध्यान से पढ़ लें।

