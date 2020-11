KBC 12 Play Along 2020 on Sony Liv: ऐसे खेलें घर बैठे प्ले अलॉन्ग

Kaun Banega Crorepati 09 November Episode: आज कौन बनेगा करोड़पति का 31वां एपिसोड रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। बता दें की KBC के इस सीज़न में घर बैठे लोग भी अपनी टीम बनाकर प्ले अलॉन्ग खेल लखपति बन सकते हैं। घर बैठे आप Sony Liv पर कैसे खेल सकते हैं KBC 12 Play Along आइए आपको इस बात की विस्तार से जानकारी देते हैं।

सवाल– फील्ड हॉकी के खेल में इनमें से कौन सा कार्ड नहीं दिखाया जाता है?

जवाब- Pink Card

सवाल- राज्य और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है?

जवाब- नागालैंड-दीमापुर

सवाल- एनालॉग, डिजिटल और स्मार्ट इनमें से किसके प्रकार हैं?

जवाब- WristWatches

सवाल- इनमें से क्या एक प्रकार के पत्ते पर चूना, कत्था और सुपारी डाल कर तैयार किया जाता है?

जवाब- पान

सवाल- इनमें से किस मुहावरे का अर्थ होता है वश में करना या इच्छा अनुसार काम करवाना?

जवाब- उंगलियों पर नचाना

सन्नी खलास ने दिया Fastest Finger Question का सही जवाब।

Fastest Finger Question – इन धार्मिक स्थलों को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाएं?

जवाब- Patna Sahib Gurudwara, Har Ki Pauri, Haridwar, The Prophet;s Mosgue, Medina, St Peter’s Basilica, Vatican City

How To Play KBC 12 Play Along on Sony Liv App

घर बैठे अगर आप भी खेलना चाहते हैं केबीसी 12 प्ले अलॉग तो कुछ बातें पता होनी चाहिए जैसे की प्ले अलॉन्ग खेलने के लिए फोन में SonyLIV App डाउनलोड और इंस्टॉल होना चाहिए।

निर्धारित समय के भीतर सही जवाब सिलेक्ट कर सबमिट बटन पर टैप करना होगा, बता दें की हर सही जवाब पर प्वाइंट्स मिलेंगे। ऐप में रजिस्टर कर प्रोफाइल अपडेट कीजिए, इसके बाद आपको दो विकल्प दिखाई देंगे प्ले अलॉन्ग गोल्ड में या फिर प्ले अलॉग रेगुलर, इनमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करें।

ये भी पढ़ें- Micromax In 1b और In Note 1 की प्री-बुकिंग इस दिन से होगी शुरू, जानें कीमत और खासियतें

केबीसी 12 के 31वां एपिसोड में सवाल जैसे ही आपके टीवी सेट पर आएगा वैसे ही आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको सवाल दिखाई देगा। इसके बाद सोनी लिव ऐप खोलें और फिर होमपेज पर दिख रहे प्ले अलॉन्ग विकल्प पर टैप करें। ध्यान दें की गेम खेलने से पहले टर्म्स एंड रेग्युलेशन को ध्यान से पढ़ लें।

ये भी पढ़ें- Micromax In 1b vs Realme C11: कौन सा बजट स्मार्टफोन है ज्यादा ‘दमदार’ और कीमत में है कितना फर्क, जानें सबकुछ

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो