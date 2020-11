KBC 12 Play Along 2020 on Sony Liv: ऐसे खेलें घर बैठे प्ले अलॉन्ग

Kaun Banega Crorepati 04 November Episode: आज KBC 12 के 28वें एपिसोड की शुरुआत 3 नवंबर की रोलओवर कंटेस्टेंट रेखा रानी के साथ होगी। बता दें की रेखा रानी 3 नवंबर को हॉटसीट पर पहुंचने के बाद कुछ सवालों के सही जवाब दे चुकी हैं। Kaun Banega Crorepati सिर्फ हॉटसीट पर बैठने वाले प्रतियोगी के नहीं बल्कि घर बैठे खेलने वाले लोगों के भी सपने पूरे करता है।

सवाल- यह पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है?

जवाब- उत्तराखंड

सवाल- पुराणों के अनुसार, दक्ष प्रजापति इनमें से किस भगवान के ससुर थे?

जवाब- भगवान शिव

How To Play KBC 12 Play Along on Sony Liv App

घर बैठे अगर आप भी खेलना चाहते हैं केबीसी 12 प्ले अलॉग तो कुछ बातें पता होनी चाहिए जैसे की प्ले अलॉन्ग खेलने के लिए फोन में SonyLIV App डाउनलोड और इंस्टॉल होना चाहिए।

निर्धारित समय के भीतर सही जवाब सिलेक्ट कर सबमिट बटन पर टैप करना होगा, बता दें की हर सही जवाब पर प्वाइंट्स मिलेंगे। ऐप में रजिस्टर कर प्रोफाइल अपडेट कीजिए, इसके बाद आपको दो विकल्प दिखाई देंगे प्ले अलॉन्ग गोल्ड में या फिर प्ले अलॉग रेगुलर, इनमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करें।

केबीसी 12 के 28वां एपिसोड में सवाल जैसे ही आपके टीवी सेट पर आएगा वैसे ही आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको सवाल दिखाई देगा। इसके बाद सोनी लिव ऐप खोलें और फिर होमपेज पर दिख रहे प्ले अलॉन्ग विकल्प पर टैप करें। ध्यान दें की गेम खेलने से पहले टर्म्स एंड रेग्युलेशन को ध्यान से पढ़ लें।

