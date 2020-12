KBC 12 Play Along 2020 on Sony Liv: ऐसे खेलें घर बैठे प्ले अलॉन्ग

Kaun Banega Crorepati 01 December Episode, Sony Liv KBC: आज कौन बनेगा करोड़पति का 47वां एपिसोड प्रसारित जाएगा। आज एपिसोड की शुरुआत 30 नवंबर की रोलओवर कंटेस्टेंट अभिलाषा राव कालवा के साथ होगी। आप भी आज के एपिसोड में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो एपिसोड के शुरू होने के बाद हमारे साथ जुड़े रहिए।

सवाल- अमेरिका में जन्में अलेक्ज़ेंडर बॉरिस द फेफ़ेल जॉनसन 2019 में किस देश के प्रधानमंत्री बने?

जवाब- यूनाइटेड किंगडम

सवाल- चित्र में नज़र आ रही इस कढ़ाई को पहचानिए?

जवाब- Zardozi

सवाल- इनमें से किसे तनया, नंदिनी और तनुजा भी कहा जाता है?

जवाब- बेटी

सवाल- इनमें से क्या गेहूं या बाजरे के आटे, गुड़ और कुछ अन्य चीजों से बना एक लोकप्रिय स्वास्थ्य वर्धक पेय है?

जवाब- राब

शीतल राठौड़ ने दिया Fastest Finger Question का सही जवाब।

Fastest Finger Question – इन नामों को हिंदी वर्णमाला के क्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं?

जवाब- Parineeti Chopra, Bipasha Basu, Bhumi Pednekar, Mithila Palkar

अभिलाषा राव कालवा 12.50 लाख रुपये जीतकर गईं।

25 लाख का सवाल- किस खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक टू हेल विथ हॉकी है?

जवाब- असलम शेर खान

सवाल- महाभारत में वर्णित इनमें से कौन सा एक जंगल है जहां पांडवों ने अपने 12 साल के निर्वासन के दौरान ज्यादा वक्त यहीं बिताया था?

जवाब- काम्यक

सवाल- इस फूल को पहचानिए जिसका वज़न लगभग 11 किलो है और यह दुनिया का सबसे बड़ा फूल है?

जवाब- रैफ्लेशिया

How To Play KBC 12 Play Along on Sony Liv App

घर बैठे अगर आप भी खेलना चाहते हैं केबीसी 12 प्ले अलॉग तो कुछ बातें पता होनी चाहिए जैसे की प्ले अलॉन्ग खेलने के लिए फोन में SonyLIV App डाउनलोड और इंस्टॉल होना चाहिए।

निर्धारित समय के भीतर सही जवाब सिलेक्ट कर सबमिट बटन पर टैप करना होगा, बता दें की हर सही जवाब पर प्वाइंट्स मिलेंगे। ऐप में रजिस्टर कर प्रोफाइल अपडेट कीजिए, इसके बाद आपको दो विकल्प दिखाई देंगे प्ले अलॉन्ग गोल्ड में या फिर प्ले अलॉग रेगुलर, इनमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करें।

केबीसी 12 के 47वां एपिसोड में सवाल जैसे ही आपके टीवी सेट पर आएगा वैसे ही आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको सवाल दिखाई देगा। इसके बाद सोनी लिव ऐप खोलें और फिर होमपेज पर दिख रहे प्ले अलॉन्ग विकल्प पर टैप करें। ध्यान दें की गेम खेलने से पहले टर्म्स एंड रेग्युलेशन को ध्यान से पढ़ लें।

