Karwa Chauth Moon Tracking Apps: करवाचौथ एक ऐसा दिन है जिस दिन महिलाओं को चांद का इंतज़ार रहता है। पर अगर मौसम खराब है और आसमान में बादल छाए होने की वजह से चांद दिखाई नहीं दे रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन की मदद से चांद की दिशा और उसके निकलने का समय पता कर सकते हैं। इसके लिए SkyView, Star Walk 2 और My Moon Phase जैसे ऐप्स की मदद ली जा सकती है। ये ऐप्स चांद की लोकेशन, चंद्रोदय के समय और उसकी स्थिति से जुड़ी जानकारी देते हैं।

आज हम आपको बता रहे हैं मौसम खराब रहने पर इन ऐप्स के जरिए आप कैसे चांद की दिशा और सही स्थिति पता कर सकते हैं।

SkyView ऐप से पता करें चांद की दिशा

SkyView ऐप फोन के कैमरे और ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) की मदद से आसमान में चांद समेत दूसरे खगोलीय पिंडों की स्थिति पहचानने में मदद करता है।

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इसे इस्तेमाल करने के लिए:

-फोन में SkyView या SkyView Lite ऐप खोलें।

-लोकेशन की अनुमति दें और फोन को आसमान की ओर करें।

-स्क्रीन पर मून यानी चांद को खोजें।

-स्क्रीन पर दिखाई देने वाले संकेतों की मदद से पता करें कि चांद किस दिशा में है।

ध्यान रखें कि फोन के कंपास और सेंसर की सटीकता के आधार पर दिशा में अंतर हो सकता है।

Star Walk 2 से जानें चांद कहां दिखाई देगा

Star Walk 2 ऐप की मदद से आप अपने शहर के हिसाब से चांद की स्थिति और उसके निकलने-डूबने का समय जान सकते हैं। ऐप में आसमान का नक्शा देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि किसी खास समय पर चांद किस दिशा में होगा।

ऐसे करें इस्तेमाल:

-Star Walk 2 ऐप खोलें और अपनी लोकेशन सेट करें।

-सर्च में Moon टाइप करके चांद को चुनें।

-फोन को धीरे-धीरे आसमान की अलग-अलग दिशाओं में घुमाएं।

-स्क्रीन पर दिख रहे संकेतों के जरिए चांद की अनुमानित दिशा पहचानें।

My Moon Phase से जानें चंद्रोदय का समय

अगर आपको यह पता करना है कि आपके शहर में चांद कब निकलेगा तो My Moon Phase ऐप काम का ऐप हो सकता है। यह ऐप चांद के चरण, चंद्रोदय और चंद्रास्त के समय की जानकारी देता है। इसमें मौसम और बादलों से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध हो सकती है।

इसे इस्तेमाल करने के लिए ऐप खोलें, अपनी लोकेशन चुनें और Moonrise यानी चंद्रोदय का समय देखें। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि चांद निकल चुका है या अभी निकलना बाकी है।

क्या बादलों में छिपा चांद ऐप से दिखाई देगा?

यह समझना जरूरी है कि ये ऐप्स आसमान में चांद की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। लेकिन बादलों के पार चांद को दिखा नहीं सकते। अगर आसमान पूरी तरह ढका हुआ है तो ऐप से दिशा और चंद्रोदय का समय जानने के बावजूद चांद नजर आना जरूरी नहीं है।

करवा चौथ पर व्रत खोलने से पहले अपने शहर का चंद्रोदय समय (moonrise time) भी जांच लें। ध्यान दें कि चंद्रोदय का समय और चांद का वास्तव में दिखाई देना अलग-अलग बातें हैं। मौसम साफ होने पर ही चांद को सीधे देखा जा सकता है।

करवाचौथ पर सोना-चांदी का भाव क्या है, खरीदने से पहले जान लीजिए गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट रेट

करवाचौथ के मौके पर गुरुवार (29 अक्टूबर) को वायदा बाजार में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली जबकि चांदी के भाव में गिरावट जारी रही। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले के बाद सोने की कीमतों को कुछ सहारा मिला। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में दबाव बना हुआ है।