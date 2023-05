JioCinema vs Netflix vs Prime Video vs Hotstar: अनलिमिटेड फ्री कॉन्टेन्ट वाले सब्सक्रिप्शन प्लान, जानें डिटेल

JioCinema vs Prime Video Vs Hotstar vs Netflix Plan: जियोसिनेमा, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में जानें…

जियोसिनेमा ने हाल ही में अपने प्रीमियम प्लान का ऐलान किया है।

JioCinema ने आखिरकार भारत में अपना ऐनुअल प्रीमियम प्लान लॉन्च कर दिया है। नए JioCinema Premium Plan की कीमत 999 रुपये है। बता दें कि TATA IPL 2023 के स्ट्रीमिंग राइट्स इस पर जियोसिनेमा के पास हैं और आईपीएल फैंस इस बार फ्री आईपील मैच का मजा उठा पा रहे हैं। अब जबकि जियोसिनेमा ने अपना प्रीमियम प्लान लॉन्च कर दिया है। इसे Netflix और Amazon Prime Video से टक्कर मिलेगी। आपको बताते हैं देश में जियोसिनेमा प्रीमियम, नेटफ्लिक्स, ऐमजॉन प्राइम वीडियो और डिज्नी+ हॉटस्टार के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के बारे में। JioCinema Premium Vs Netflix Vs Amazon Prime Video Vs Disney+ Hotstar Jio Cinema Premium Subscription Plan जियोसिनेमा प्रीमियम प्लान के पास एक ऐनुअल प्लान है। इस प्लान की कीमत 999 रुपये है और इसकी वैलिडिटी 12 महीना है। जियोसिनेमा प्रीमियम प्लान के साथ यूजर्स स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी आदि पर कॉन्टेन्ट स्ट्रीम किया जाएगा। यूजर्स एक साथ 4 डिवाइस पर कॉन्टेन्ट स्ट्रीम कर सकते हैं। यूजर्स एक साथ 4 डिवाइस पर कॉन्टेन्ट स्ट्रीम कर सकते हैं। इस प्लान के साथ यूजर्स 4K तक रेजॉलूशन में कॉन्टेन्ट देख सकते हैं। Also Read इंतजार खत्म! 108MP कैमरे वाला HTC U23 Pro स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानें दाम व सारी खूबियां Netflix Subscription Plan नेटफ्लिक्स के पास कोई सब्सक्रिप्शन प्लान मौजूद नहीं है। Netflix के मोबाइल मंथली प्लान की कीमत 149 रुपये है। जबकि बेसिक मंथली प्लान की कीमत 199 रुपये है। वहीं स्टैंडर्ड प्लान के लिए यूजर्स को 499 रुपये देने होते हैं। प्रीमियम मंथली प्लान के लिए यूजर्स को 649 रुपये देने होंगे। Also Read 256GB स्टोरेज वाले नए Honor Play 40 5G स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानें सारे स्पेसिफिकेशन्स नेटफ्लिक्स के मोबाइल ओनली प्लान में एक समय पर सिर्फ एक स्मार्टफोन पर ही कॉन्टेन्ट स्ट्रीम किया जा सकता है। वहीं बेसिक प्लान में यूजर्स किसी भी डिवाइस पर कॉन्टेन्ट स्ट्रीम कर सकते हैं लेकिन एक समय पर एक ही स्क्रीन पर कॉन्टेन्ट देखा जा सकता है। इन प्लान में एचडी रेजॉलूशन में कॉन्टेन्ट ऑफर किया जाता है। प्रीमियम प्लान की बात करें तो यूजर्स एक साथ 4 डिवाइस पर 4K तक रेजॉलूशन पर कॉन्टेन्ट स्ट्रीम कर सकते हैं। Disney+ Hotstar Subscription Plan डिज्नी+ हॉटस्टार के सालाना प्लान के लिए 1499 रुपये देने होंगे। वहीं 12 महीने वाले सुपर प्लान (एड-सपोर्टेड) प्लान के लिए 899 रुपये देने होंगे। डिज्नी+ हॉटस्टार प्रीमियम प्लान के साथ यूजर्स एक साथ 4 डिवाइस पर 4K तक रेजॉलूशन में कॉन्टेन्ट देख सकते हैं। 899 रुपये वाले सुपर प्लान के साथ यूजर्स 1080 पिक्सल रेजॉलूशन पर कॉन्टेन्ट स्ट्रीम कर सकते हैं। इस प्लान में एक साथ दो डिवाइस पर कॉन्टेन्ट देखा जा सकता है। Amazon Prime Video Subscription Plan ऐमजॉन प्राइम वीडियो के मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 299 रुपये है। जबकि ऐनुअल प्लान के लिए 1,499 रुपये देने होंगे। ऐमजॉन प्राइम वीडियो के 1499 रुपये वाले सालाना प्लान में यूजर्स एक साथ 3 डिवाइस पर 4K तक रेजॉलूशन में कॉन्टेन्ट देख सकते हैं।

