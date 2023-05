JioCinema ने आखिरकार अपना सालाना सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिया है। जियोसिनेमा के ऐनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 999 रुपये है। OTT प्लैटफॉर्म का इरादा अब देश में Amazon Prime Video और Disney Plus Hotstar को टक्कर देने का है। जियो ने हाल ही में ग्लोबल स्टूडियो जैसे HBO और Warner Bros के साथ पार्टनरशिप की है। अब जियोसिनेमा पर यूजर्स Game of Thrones, The Last of Us जैसे शो देख सकते हैं।

JioCinema Premium Subscription Plan

जियोसिनेमा प्रीमियम को ऐप या वेब ब्राउज़र के जरिए सब्सक्राइब किया जा सकता है। इन दोनों के लिए ही यूजर्स को 999 रुपये एक साल के OTT प्लान के लिए चुकाने होंगे। जिन यूजर्स के पास अभी Voot Select प्लान हैं, उन्हें JioCinema Subscription लेने पर अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। बता दें कि वूट सिलेक्ट भी रिलायंस का ही हिस्सा है। हालांकि, फिलहाल इस बारे में पूरी जानकारी कंपनी ने शेयर नहीं की है।

JioCinema Premium में क्या सुविधाएं?

जियोसिनेमा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान 12 महीने के लिए वैलिड है। कंपनी का दावा है कि यूजर्स को हाई-क्वॉलिटी वीडियो और ऑडियो जैसी सुविधाएं मिलेंगी। मौजूदा ट्रेंड को देखें तो प्लैटफॉर्म पर चुनिंदा शो 4K कॉन्टेन्ट स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हैं। इन कॉन्टेन्ट को Dolby Atmos और Dolby Vision जैसी टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

जियोसिनेमा सर्विस को स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी से एक्सेस किया जा सकता है। इसी तरह, यूजर्स एक सिंगल अकाउंट को एक साथ चार डिवाइस पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

जियोसिनेमा पर कॉन्टेन्ट एक्सेस करने के लिए क्या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना ही होगा?

ऐसा नहीं है, फिलहाल IPL 2023, मूवी और वेबसीरीज को जियो सिनेमा पर बिना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के ही एक्सेस किया जा सकता है। हालांकि,HBO और Warner Bros जैसा कॉन्टेन्ट सिर्फ प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध है। Prime Video और Hotstar की तरह आने वाले दिनों में कंपनी द्वारा और किफायती सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करने की उम्मीद है।