Reliance Industries के मालिकाना हक वाले Viacom18 और Warner Bros. Discovery ने नया मल्टी-ईयर एग्रीमेंट साइन किया है। इस नई डील के साथ अब भारत में JioCinema पर HBO कॉन्टेन्ट उपलब्ध होगा। भारत में उन यूजर्स के लिए यह एक बड़ी खबर है जो इस बात को लेकर असमंजस में थे कि उन्हें फिर से HBO कॉन्टेन्ट कहां देखने को मिलेगा। बता दें कि 31 मार्च 2023 को Disney+ Hotstar से HBO कॉन्टेन्ट हटा दिया गया था। जियोसिनेमा पर अब IPL और HBO- दोनों कॉन्टेन्ट देखने के लिए मौजूद होगा।

साइन हुई नई डील के मुताबिक, HBO Original, Max Original और Warner Bros. टेलिविज़न सीरीज भारत में जियो सिनेमा पर उसी दिन प्रीमियर होंगी जिस दिन उन्हें अमेरिका में रिलीज किया जाएगा।

इसके अलावा डील में यह भी समझौता हुआ है कि HBO Original की मोस्ट-अवेटेड सीरीज भी जियोसिनेमा पर उपलब्ध होंगी। इनमें The Idol, White House Plumbers, The Regime, The Sympathizer जैसे शो शामिल हैं।

इसके अलावा जियोसिनेमा पर यूजर्स को Warner Bros. की ब्लॉबस्टर मूवी और ढेरों मूवी देखने के लिए ऑफर की जाएंगी। इनमें हैरी पॉटर सीरीज, लॉर्ड ऑफ रिंग्स व DC Universe जैसी फ्रेंचाइजी शामिल हैं। जियोसिनेमा पर बच्चों की ऐनिमेशन मूवी जैसे Dexter’s Laboratory और Tom & Jerry Kids भी देखने के लिए उपलब्ध होंगी।

Max Original सीरीज की बात करें तो जियोसिनेमा पर यूजर्स Peacemaker, The Flight Attendant, And Just Like That जैसी सीरीज देख सकेंगे। इसके अलावा कई मोस्ट-अवेटेड शो जैसे The Penguin (a Batman spinoff), Dune: The Sisterhood आदि भी देख पाएंगे। इसके अलावा Warner Bros. की टेलिविज़न सीरीज जैसे Gotham Knights और East New York भी यूजर्स जियोसिनेमा पर देख सकेंगे।