16499 रुपये वाले JioBook लैपटॉप में क्या-कुछ है खास? जानें टॉप-10 फीचर्स

JioBook laptop Price in India: जियोबुक लैपटॉप को देश में 16,499 रुपये के दाम पर देश में उपलब्ध कराय गया है।

जियोबुक लैपटॉप का दाम 20000 रुपये से कम है

Reliance Retail ने हाल ही में देश में अपने दूसरे जियोबुक लैपटॉप (JioBook 2023) से पर्दा उठाया है। JioBook लैपटॉप को किफायती दाम में जियो के ऑनलाइन व ऑफलाइन स्टोर के अलावा ऐमजॉन इंडिया से भी खरीदा जा सकता है। जियो के इस लैपटॉप को भी 20000 रुपये से कम दाम में उपलब्ध कराया गया है। हम आपको बता रहे हैं इस लैपटॉप के टॉप-10 फीचर्स के बारे में… जियोबुक लैपटॉप को बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। यह लैपटॉप 1 किलोग्राम से भी हल्का है और इसका वजन 990 ग्राम है। JioBook लैपटॉप में 11.6 इंच एचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले दी गई है। इस लैपटॉप में 8-कोर मीडियाटेक MT8788 प्रोसेसर दिया गया है। डिवाइस को 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज के साथ उपलब्ध कराया गया है। जियोबुक लैपटॉप को बड़े ट्रैकपैड वाले Infinity कीबोर्ड के साथ लॉन्च किया गया है। जियोबुक 4G कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ 5.0 और ड्यूल बैंड वाई-फाई सपोर्ट भी है। JioBook लैपटॉप JioOS सॉफ्टवेयर के साथ आता है जो ऐंड्रॉयड पर बेस्ड है। जियोबुक के लिए कंपनी ने Digiboxx के साथ पार्टनरशिप की है जिसके चलते यूजर्स को 1 साल के लिए 100 जीबी फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलती है। JioBook में 2 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। यह डिवाइस स्टोरियी स्पीकर्स के साथ आता है। जियोबुक लैपटॉप को लेकर दावा है कि बैटरी सिंगल चार्ज में 8 घंटे तक चल जाएगी। जियोबुक को कंपनी ने 20000 रुपये से कम दाम में पेश किया है और इसे 16,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram