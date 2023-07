New JioBook: 11.6 इंच स्क्रीन के साथ लॉन्च हुआ 4G कनेक्टिविटी वाला सस्ता जियो लैपटॉप, दाम 20000 से कम

New JioBook Laptop Launched in India: नए जियोबुक लैपटॉप को देश में 4G LTE और Screen Extension फीचर के साथ उपलब्ध कराया गया है।

नया जियोबुक लैपटॉप भारत में लॉन्च

JioBook Launched in India: Reliance Jio ने आखिरकार सोमवार (31 जुलाई 2023) को अपने नए बजट लैपटॉप से पर्दा उठा दिया। नए JioBook को कंपनी ने JioOS, 11.6 इंच स्क्रीन और पावरफुल ऑक्टा-कोर चिपसेट के साथ उपलब्ध कराया गया है। रिलायंस जियो के नई डिवाइस को 20000 रुपये से कम दाम में लॉन्च किया गया है। जानें लेटेस्ट किफायती जियो लैपटॉप की कीमत व फीचर्स के बारे में… JioBook कीमत और उपलब्धता जियोबुक लैपटॉप की बिक्री 5 अगस्त 2023 से देशभर में शुरू होगी। इस सस्ते लैपटॉप को 16,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। ग्राहक इस डिवाइस को रिलायंस डिजिटल के ऑनलाइन व ऑफलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। इसके अलावा यह लैपटॉप ऐमजॉन इंडिया पर भी बिकेगा। JioBook फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स जियोबुक लैपटॉप में 11.6 इंच एंटी-ग्लेयर एचडी डिस्प्ले दी गई है। यह लैपटॉप 4G और ड्यूल-बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ आता है। डिवाइस को JioOS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है। नया लैपटॉप अल्ट्रा स्लिम है और मॉडर्न डिजाइन के साथ आता है। डिवाइस का वजन 900 ग्राम है। इस लैपटॉप में पावरफुल ऑक्टा-कोर चिपसेट दिया गया है जो स्मूथ मल्टीटास्किंग ऑफर करता है। Also Read Best Tablet: पावरफुल फीचर्स वाले टॉप-6 टैबलेट, देखें ऐंड्रॉयड और iOS ऑप्शन की पूरी लिस्ट जियोबुक लैपटॉप पर कंपनी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी दे रही है। इस डिवाइस में 4 जीबी रैम दी गई है। लैपटॉप को 4G LTE और डुअल-बैंड वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ उपलब्ध कराया गया है। Also Read Amazon Great Indian Festival: 5 अगस्त से नई सेल, iPhone 14, OnePlus Nord 3 पर भारी डिस्काउंट लैपटॉप में 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 256 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। जियोबक में इनफिनिटी कीबोर्ड, बड़ा मल्टी-जेस्चर ट्रैकपैड और इन-बिल्ट USB/HDMI पोर्ट दिए गए हैं।

