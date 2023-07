JioBook Launch: 31 जुलाई को आ रहा कम दाम वाला जियोबुक 2 लैपटॉप, JioOS के साथ मिलेंगे पावरफुल फीचर्स

JioBook Launch in india: जियोबुक 2 लैपटॉप को 31 जुलाई को भारत में लॉन्च किया जाएगा। यह लैपटॉप ऐमजॉन इंडिया पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

जियोबुक 2 लैपटॉप का वजन 990 ग्राम होगा।

