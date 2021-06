Jio vs Vi vs Airtel: ये हैं 150 रुपये से कम कीमत के रिचार्ज। फाइल फोटो

Jio vs Airtel vs Vi prepaid plans under Rs 150: रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया 150 रुपये से कम में मंथली रिचार्ज प्लान देते हैं। इनमें कॉम्प्लीमेंट्री ऐप्स का भी एक्सेस मिलता है। इन प्लान में 24 दिन या 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है।

Best Jio prepaid recharge plans under Rs 150

रिलायंस जियो 150 रुपये से कम में दो मंथली रिचार्ज प्लान देते है। इसमें एक 149 रुपये का प्लान है, जिसमें 1जीबी डाटा मिलता है। साथ इस प्लान में रोजाना 100 SMS और अनलिमिटेड कॉल की सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैलिडिटी 24 दिनों की है। इसके अलावा दूसरा 129 रुपये का भी रिचार्ज प्लान है, जिसमें 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल और कुल 2 जीबी इंटरनेट डाटा मिलता है।

Best Airtel prepaid recharge plans under Rs 150

एयरटेल 149 रुपये के प्लान में कुल 2 जीबी इंटरनेट डाटा देता है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है। इसमें अनलिमिटेड कॉल और 300 SMS मिलते हैं। जियो की तरह इसमें भी 129 रुपये का प्लान है, जिसमें 28 दिन की वैलिडीटी, अनलिमिटेड कॉल और कुल 1 जीबी इंटरनेट डाटा मिलता है।

Best Vi prepaid recharge plans under Rs 150

अगर आप 150 रुपये में अधिक डाटा खोज रहे हैं तो वोडाफोन के इस प्लान में डेली 2 जीबी डाटा मिलता है। इस प्लान की कीमत 148 रुपये है और 300 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 18 दिनों की है।

सलाहः अगर आपको ज्यादा इंटरनेट डाटा की जरूरत पड़ती है तो आप 199 रुपये का भी रिचार्ज करा सकते हैं। रिलायंस जियो 199 रुपये के प्लान में डेली 1.5 जीबी डाटा देता है, जबकि एयरटेल 199 रुपये के रिचार्ज में डेली 1 जीबी डाटा देता है।