IPL 2023 से पहले Jio का सरप्राइज! 3 नए रिचार्ज में हर दिन 3GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉल और फ्री ऑफर्स

Jio Prepaid Recharge Plans Launched: जियो के नए प्रीपेड रिचार्ज में 40 जीबी तक डेटा ऑफर किया जा रहा है।

Reliance Jio Cricket Plans : जियो ने 3 नए क्रिकेट प्लान लॉन्च किए हैं।

Reliance Jio launches cricket Plans: Reliance Jio ने अपने ग्राहकों के लिए नए Cricket Plans का ऐलान कर दिया है। खासतौर पर क्रिकेट के शौकीन लोगों को ध्यान में रखकर जियो के इन प्लान को पेश किया गया है। जियो के मौजूदा और नए ग्राहक इन ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के मालिकाना हक वाली जियो के इन रिचार्ज प्लान में ग्राहकों को 3 जीबी डेटा हर दिन ऑफर किया जा रहा है ताकि वे बिना कोई रुकावट IPL 2023 का मजा ले सकें। बता दें कि आईपीएल 2023 सीजन मार्च 2023 के आखिर से शुरू हो रहा है। इन प्लान के साथ ग्राहक 150 जीबी तक डेटा ऑफर करने वाले क्रिकेट एड-ऑन (Cricke Add-ons) भी ले सकते हैं। 219 रुपये वाला Jio Cricket Plan 3 जीबी डेटा हर दिन ऑफर करने वाले जियो के सबसे सस्ते प्लान की कीमत 219 रुपये है। इस प्लान की वैलिडिटी 14 दिन है। इस प्लान के साथ जियो ग्राहक 25 रुपये वाले फ्री वाउचर के जरिए 2 जीबी फ्री डेटा पा सकते हैं। यह प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉल के साथ आता है। 399 रुपये वाला Jio Cricket Plan वहीं 399 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है और इसमें भी 3 जीबी डेटा हर दिन दिया जा रहा है। इस प्लान के साथ कंपनी 61 रुपये वाला वाउचर फ्री दे रही है जिसमें 6 जीबी डेटा दिया जाता है। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल की सुविधा है। Also Read मोबाइल चोरी होने पर सबसे पहले यह काम, जानें कैसे मिलेगा खोया हुआ स्मार्टफोन 999 रुपये वाला जियो क्रिकेट प्लान अगर ग्राहक लंबी वैलिडिटी वाला प्लान चाहते हैं तो 84 दिन की वैलिडिटी वाले 999 रुपये के रिचार्ज को चुन सकते हैं। यह प्लान भी 3 जीबी डेटा डेली ऑफर करता है। इसके अलावा ग्राहक 241 रुपये वाला वाउचर भी मुफ्त ले सकते हैं जिसमें 40 जीबी डेटा मिलेगा। Also Read IPL 2023 से पहले बड़ी साझेदारी! वनप्लस टीवी यूजर्स के लिए खुशखबरी, फ्री देख पाएंगे JioCinema Jio Cricket Data Add-ons इसके अलावा जियो ने नए क्रिकेट डेटा एड-ऑन भी लॉन्च किए हैं। नए Cricket data Add-ons की कीमत क्रमशः 222 रुपये, 444 रुपये और 667 रुपये है। इन प्लान के साथ ग्राहक क्रमशः 50 जीबी, 100 जीबी और 150 जीबी डेटा का फायदा उठा सकते हैं। बता दें कि जियो का यह ऑफर 24 मार्च 2023 से ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। जियो ने वादा किया है कि अगले कुछ दिनों में कंपनी क्रिकेट से जुड़े कुछ और ‘रोचक ऐलान’ करेगी।

