Jio Bharat vs JioPhone 2 vs Nokia 110 4G: 3000 से कम में कौन सा 4G फोन खरीदें? नोकिया और जियो में कौन बेस्ट?

Jio Bharat vs JioPhone 2 vs Nokia 110 4G Features: नोकिया भारत, जियो फोन 2 और नोकिया 110 4G फीचर फोन 3000 रुपये से कम में आते हैं।

जियो और नोकिया के 4G फीचर फोन की तुलना

Jio Bharat Vs JioPhone 2 Vs Nokia 110 4G: फीचर फोन्स एक बार फिर वापसी कर रहे हैं। इसकी वजह है इनकी किफायती कीमत, आसान इस्तेमाल और सभी जरूरी बेसिक फीचर्स का मिलना। Jio Phone बाजार में लॉन्च होने वाला पहला फीचर फोन था और देश में 4G नेटवर्क के इस्तेमाल में इसने बड़ी भूमिका निभाई। जियो भारत फोन (Jio Bharat Phone) कंपनी का नया हैंडसेट है और इसे 999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा नोकिया (Nokia) भी एक ऐसा ब्रैंड है जिसे फीचर फोन के लिए जाना जाता है। नोकिया 110 4G भारत में कंपनी का लेटेस्ट फोन है। सिंपल और ड्यूरेबल डिजाइन के साथ इस हैंडसेट में कॉलिंग, टेक्स्टिंग और इंटरनेट ब्राउजिंग जैसे बेसिक फीचर्स मिलते हैं। बाजार में अब बहुत सारे फीचर फोन उपलब्ध हैं और हमने अभी बाजार में मौजूद तीन एंट्री-लेवल 4G फोन के फीचर्स और कीमत की तुलना की है। जानिए Jio Bharat Phone, JioPhone 2 और Nokia 110 4G में कौन है बेस्ट… Jio Bharat phone स्पेसिफिकेशन्स जियो ने हाल ही में भारत में अपना नया जियो भारत फोन (Jio Bharat Phone) लॉन्च किया है। नए फीचर फोन के साथ कंपनी का इरादा ‘2G Mukt Bharat’ का है। नए जियो भारत फोन के साथ कंपनी देशभर के 2G और 3G फीचर फोन यूजर्स को 4G पर शिफ्ट करना चाहती है। नए हैंडसेट को 999 रुपये में लॉन्च किया गया है और इसकी बिक्री 7 जुलाई से शुरू होगी। JioBharat phone में 177 इंच स्क्रीन दी गई है। एसडी कार्ड के जरिए स्टोरेज को 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। डिवाइस को पावर देने के लिए 1000mAh की बैटरी दी गई है। जियोभारत फोन में एक डिजिटल रियर कैमरा है और यह HD कॉलिंग, फोन पर कॉल रिकॉर्डिंग, UPI पेमेंट व Jio Cinema जैसी OTT सर्विस सपोर्ट करता है। जियोभारत फोन 23 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और इसमें 4G VoLTE, 3.5 एमएम ऑडियो जैक, 0.3 मेगापिक्सल कैमरा, टॉर्च व एफएम रेडियो जैसे फीचर्स हैं। जियो भारत फोन, जियो सिम के साथ आता है और इसमें दूसरे नेटवर्क का सिम कार्ड नहीं चलेगा। फोन के साथ एक इनबॉक्स चार्जर मिलता है। हैंडसेट में जियो ऐप्स पहले से इंस्टॉल आते हैं। कंपनी 123 रुपये की कीमत पर जियो भारत के लिए एक्सक्लूसिव प्लान पेश किए हैं। JioPhone 2 स्पेसिफिकेशन्स जियोफोन 2 रिलायंस जियो के पहले JioPhone का सेकंड-जेनरेशन फोन है। कंपनी ने JioPhone Next भी लॉन्च किया है लेकिन यह एक स्मार्टफोन है। JioPhone 2 की बात करें तो यह एक फीचर फोन है और इसमें जियो भारत वाले ही स्पेसिफिकेशन्स दिए गए हैं। जियो के इस फीचर फोन में 2.4 इंच QVGA डिस्प्ले दी गई है। यह डिवाइस ब्लैकबेरी जैसे QWERTY कीपैड टाइपिंग बोर्ड के साथ आता है। यह फोन KaiOS पर चलता है और इसमें 512MB रैम और 4 जीबी एक्सपेंडेबल स्टोरेज दी गई है। जियोफोन 2 में 2000mAh की बैटरी दी गई है जिससे 15 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम मिलने का दावा किया गया है। हैंडसेट में ड्यूल सिम फोन दिया गया है। जियो ने इस डिवाइस में हेडफोन जैक, टॉर्च, एफएम रेडियो और इंटरनेट सपोर्ट मिलता है। JioPhone 2 एक ड्यूल सिम फोन है। जियोफोन प्लान की कीमत 75 रुपये और 28 रुपये से शुरू होती है। रिलायंस जियो का यह फीचर फोन 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। इस फोन में जियो ऐप्स भी काम करते हैं। यूजर्स JioMedia केबल के जरिए जियो फोन को किसी भी टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। जियोफोन 2 से VoLTE कॉल की जा सकती है और इसका सेलिंग प्राइस 2999 रुपये है। Nokia 110 4G स्पेसिफिकेशन्स नोकिया 110 4G 2023 फीचर फोन, नोकिया ब्रैंड के साथ आता है। इस फीचर फोन में 1.8 इंच TFT LCD डिस्प्ले दी गई है। Nokia 110 4G 2023 में UPI पेमेंट्स जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। फोन में दिए गए QVGA कैमरे से तस्वीरें क्लिक की जा सकती हैं। नोकिया का यह मोबाइल फोन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। इस फोन में बिल्ट-इन टॉर्च, एफएम रेडियो, कैमरा और Opera Mini इंटरनेट ब्राउजर व प्री-लोडेड गेम्स मिलते हैं। इस डिवाइस में ईयरफोन कनेक्ट करने के लिए 3.5 एमएम ऑडियो जैक, माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट, MP3 प्लेयर जैसे फीचर्स मिलते हैं। नोकिया का दावा है कि फोन में दी गई 1450mAh की बैटरी से कई घंटों का टॉक टाइममिलेगा। जबकि स्टैंडबाय मोड पर बैटरी हफ्तों तक चल जाएगी। इस हैंडसेट की कीमत 2,499 रुपये है। किसे खरीदें? फोन खरीदना पूरी तरह से एक यूजर की जरूरत और बजट पर निर्भर करता है। JioPhone 2 और JioBharat लगभग एक जैसे प्राइस और फीचर्स के साथ आते हैं। लेकिन जियोभारत एक सस्ता विकल्प है। लेकिन अगर आप नोकिया के फैन हैं और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं तो नोकिया 110 4जी खरीद सकते हैं। इसके साथ ही नोकिया के फोन में आप किसी भी नेटवर्क का सिम कार्ड चला सकते हैं।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram