Jio Bharat 4G: 4G फोन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, घर बैठे मात्र 999 रुपये में खरीदें जियोभारत फोन

Jio Bharat Phone Sale: Reliance Jio ने हाल ही में अपना नया JioBharat 4G फोन लॉन्च किया था। जियो के इस फोन को 2G-मुक्त भारत विजन (2G Mukt Bharat) को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कंपनी का इरादा इस किफायती फोन के साथ देश के उन 250 मिलियन फीचर फोन यूजर्स तक पहुंचने का है जो अभी 2G नेटवर्क पर हैं। नए जियोभारत 4G को अब ई-कॉमर्स वेबसाइट ऐमजॉन इंडिया पर खरीदने के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। यानी 999 रुपये वाले जियो 4G फीचर फोन को अब ऑनलाइ भी लिया जा सकता है। JioBharat 4G फीचर्स जियोभारत 4G एक बेसिक फीचर फोन है। इस हैंडसेट में 1.77 इंच TFT डिस्प्ले दी गई है। फोन में LED फ्लैश के साथ 0.3 मेगापिक्सल रियर कैमरा है। इस 4G फीचर फोन को पावर देने के लिए 1000mAh की बैटरी दी गई है। सिंगल फुल चार्ज में फोन से 24 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलने का दावा किया गया है। यह बेसिक फोन 23 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। खास बात है कि JioBharat 4G फोन JioPay सपोर्ट के साथ आता है यानी यूजर्स डिजिटली पैसों का लेनदेन कर सकते हैं। डिवाइस पर सिर्फ जियो सिम कार्ड ही काम करेगा। जियो के इस किफायती फीचर फोन में कई जियो ऐप्स जैसे JioTV, JioCinema और JioMusic प्री-लोड आते हैं। जियो ने जियोभारत प्लान भी लॉन्च किए हैं। महीनेभर की वैलिडिटी वाले प्लान की कीमत 123 रुपये जबकि ऐनुअल प्लान की कीमत 1234 रुपये है। JioBharat फोन के साथ यूजर्स को किफायती दाम में हाई-क्वॉलिटी डेटा मिलेगा। JioBharat 4G उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो 2G फोन से 4 पर अपग्रेड होना चाहते हैं। गौर करने वाली बात है कि जियोभारत फोन को घरेलू फोन निर्माता Karbonn Mobiles ने बनाया है। और देशभर के रिटेल आउटलेट्स पर यह फोन पहले से खरीदने के लिए उपलब्ध है। जियोभारत फिजिकल कीबोर्ड और क्लासिक ब्लैक कलर में साथ आता है। इस फोन में 3.5 एमएम ऑडियो जैक, टॉर्च, एफएम रेडियो और माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए एक्सपेंडेबल स्टोरेज सपोर्ट मिलता है। यह फोन JioBharat V2 और JioBharat K1 Karbonn दो सीरीज में उपलब्ध होगा।

