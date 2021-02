jio vs airtel vs vi best prepaid plans : भारत में टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल (Airtel), Vi (वोडाफोन आइडिया) और रिलायंस जियो (Reliance Jio) अपने प्रीपेड कस्टमर्स को कई तरह के प्लान्स उपलब्ध कराती हैं। हर एक कंपनी के अलग-अलग प्लान्स हैं और उनके अलग फायदे और नुकसान। आज हम आपको 300रुपये के ऐसे प्लान्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए फायदा का सौदा साबित होगी।

Jio, 249 रुपये का प्लान, 28 दिन की वैलिडिटी

रिलायंस जियो का 249 रुपये का प्लान काफी लोकप्रिय है। इस प्लान के तहत 2जीबी इंटरनेट डाटा रोजाना मिलता है। साथ ही अनिलिमिड कॉलिंग, 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं। इसमें जिया एप्स का सब्सक्रिप्शन मुफ्त है।

Reliance Jio, 199 रुपये का प्लान, 28 दिन की वैलिडिटी

रिलायंस जियो का यह एक लोकप्रिय प्लान्स है । इस प्लान्स में 1.5GB इंटरनेट डाटा मिलता है। साथ ही 249 रुपये के प्लान्स की तरह ही इसमें में अन्य सेवाएं वैसी ही मिलती रहेंगी। इसमें 100SMS रोजोना भी मिलते रहेंगे।



Airtel, 298 रुपये का प्लान, 28 दिन वैलिडिटी

भारती एयरटेल के 298 रुपये के इस प्लान में 28 दिन की वेडिलीटी है। इस प्रीपेड प्लान्स के तहत कस्टमर्स को रोजाना 2GB इंटरनेट डाटा, अनलिमिडेट कॉल्स, प्रतिदिन 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में अमेजन प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन, एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम का एक्सेस, विंक म्यूजिक, फ्री हेलोट्यूंस की सुविधा दी जाती है। साथ ही फास्टैग (FASTag) पर 100 रुपये का कैशबैक दिया जाता है।

Airtel, 249 रुपये का प्लान, 28 दिन वैलिडिटी

एयरटेल इस प्लान के तहत 1.5जीबी इंटरनेट डेटा देती है। इसमें अनलिमिडेट कॉलिंग, 100 SMS रोजाना मिलते हैं। ऐप्स सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसमें अमेजन प्राइम मोबाइल एडिशन का एक्सेस दिया जाता है। एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम की मेंबरशिप, विंक म्यूजिक की सदस्यता, फ्री हेलोट्यूंस की सुविधा भी मिलती है।

Vi (वोडाफोन आइडिया), 299 रुपये का प्लान, 28 वैलिडिटी

वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स 299 रुपये के प्लान में डबल इंटरनेट डाटा का ऑफर देती है, जिससे रोजाना 4जीबी इंटरनेट डाटा मिलता है। इसकी वैधता 28 दिन की है। इसमें अनलिमिडेट कॉलिंग, रोज 100 एमएएस और डाटा रोलओवर बेनेफिट्स भी दिए जाते हैं। ऐप्स की बात करें तो इसमें Vi मूवीज और टीवी का मुफ्त एक्सेस मिलता है।

Vi (वोडाफोन आइडिया), 249 रुपये का प्लान, 28 वैलिडिटी

वोडाफोन आइडिया के इस प्रीपेड प्लान में 1.5जीबी इंटरनेट डाटा मिलता है। ऐप से इस रिचार्ज को लेने पर इसमें 5GB अतिरिक्त इंटरनेट डाटा भी दिया जाता है। साथ ही इसमें अनलिमिडेट कॉलिंग, रोजाना 100 SMS मिलते हैं। इसमें Vi मूवीज और टीवी का मुफ्त ऐक्सेस भी दिया जाता है।

