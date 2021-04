JIO RECHARGE PLAN PRICE BENEFITS OF JIO PLAN

Jio Rs 401 Recharge Plan Disney Plus Hotstar VIP subscription 28 days of validity 3GB data/ day + 6GB additional data Free voice calling 100 SMSes per day

Jio Rs 598 Recharge Plan Disney Plus Hotstar VIP subscription 56 days of validity 112GB data Free voice calling 100 SMSes per day

Jio Rs 2,599 Recharge Plan Disney Plus Hotstar VIP subscription 365 days of validity 2GB data/ day + 10GB additional data Free voice calling 100 SMSes per day

Jio Rs 612 Add-On Recharge Plan Disney Plus Hotstar VIP subscription Up to 72GB data 6,000 minutes non-Jio calls Lasts until the validity of the primary pack

Jio Rs 1,004 Add-On Recharge Plan Disney Plus Hotstar VIP subscription 120 days of validity 200GB data

Jio Rs 1,206 Add-On Recharge Plan Disney Plus Hotstar VIP subscription 180 days of validity 240GB data