Itel Vision 1 Price in India: जानें, आईटेल विज़न 1 की कीमत

best smartphone under 10000: आईटेल विज़न 1 स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। इस बजट स्मार्टफोन की अहम खासियतों की बात करें तो यह फोन एचडी+ डिस्प्ले, 2.5 डी कर्व्ड ग्लास, वाटरड्रॉप नॉच, 4,000 mAh की दमदार बैटरी और दो रियर कैमरे से लैस है। मार्केट में इस फोन की सीधी भिड़ंत Redmi Go और Oppo के सब-ब्रांड रियलमी के लेटेस्ट budget smartphone रियलमी सी3 (Realme C3) से होगी।

Itel Vision 1 Price in India

आईटेल विज़न 1 की भारत में कीमत 5,499 रुपये है। बता दें कि यह बजट स्मार्टफोन ऑथोराइज्ड रिटेल चैनल के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। फोन के साथ मिलने वाले ऑफर्स की बात करें तो रिलायंस जियो (Reliance Jio) की तरफ से 2,200 रुपये का कैशबैक और 25GB अतिरिक्त 4जी डेटा मिलेगा। आईटेल विज़न 1 स्मार्टफोन के दो कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, ब्लू और पर्पल। फोन के साथ कंपनी 799 रुपये वाला itel ब्लूटूथ वायरलेस हेडसेट भी दे रही है।

Itel Vision 1 specifications

डुअल-सिम वाले आईटेल विज़न 1 स्मार्टफोन में 6 इंच एचडी+ (720 x 1560 पिक्सल) आईपीएस डिस्प्ले है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 और ब्राइटनेस 500 निट्स है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए फोन में Unisoc एससी9863ए ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 2 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज है।

माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 128 जीबी तक बढ़ाना संभव है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन एंड्रॉयड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स पर चलता है।

Itel Vision 1 Camera

आईटेल विज़न 1 के पिछले हिस्से में दो रियर कैमरे दिए गए हैं, इसमें 8MP प्राइमरी कैमरा सेंसर और 0.08 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। कैमरा सेंसर के अलावा बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश भी है।

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा। कैमरा फीचर्स की अगर बात करें तो फोन में पोर्ट्रेट मोड, एचडीआर, एआई ब्यूटी मोड और ऑटोमैटिक सीन रिकग्निशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

बैटरी क्षमता की बात करें तो फोन में 4,000mAh की बैटरी जान फूंकने का काम करती है। सिक्योरिटी के लिए फोन के पिछले हिस्से में फिंगरप्रिंट सेंसर को भी जगह मिली है, इसके अलावा फोन फेस अनलॉक फीचर सपोर्ट के साथ आता है। फोन की लंबाई-चौड़ाई 155.3×73.5x 8.5 मिलीमीटर और वज़न 169 ग्राम है।

Flipkart Mobile Bonanza Sale शुरू, Redmi K20 समेत इन Xiaomi स्मार्टफोन्स पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

Realme Days Sale: Realme X समेत इन स्मार्टफोन्स पर मिल रही 2,000 रुपये तक की छूट

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App