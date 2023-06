Itel ने लॉन्च किए तीन नए फोन, दनादन होगा UPI पेमेंट, दाम 1500 रुपये से कम

itel Launches new feature phone: आईटेल के नए फीचर फोन UPI सुविधा सपोर्ट करते हैं।

आईटेल सुपर गुरु सीरीज के तहत तीन नए फीचर फोन पेश किए हैं।

Itel Super Guru Series Launched: आईटेल ने भारत में Super Guru Series के तहत नए फीचर फोन लॉन्च कर दिए हैं। इस सीरज में कंपनी ने Super Guru 200, Super Guru 400 और Super Guru 600 मॉडल बाजार में उतारे हैं। इससे पहले इसी महीने (जून 2023) में कंपनी ने itel S23 स्मार्टफोन पेश किया था। नए आईटेल सुपर गुरु सीरीज में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। सुपर गुरु सीरीज के नए फोन में मोबाइल पेमेंट सुविधा सबसे खास है और यूजर्स GSPay ऐप के जरिए आसानी से मनी ट्रांसफर और बिल पेमेंट्स जैसे UPI फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बता दें कि इस ऐप को Gupshup.io ने बनाया है और NPCI के UPI 123 Pay द्वारा पावर्ड है। Itel Super Guru 400 आईटेल सुपर गुरु फीचर फोन अल्ट्रास्लिम मेटैलिक डिजाइन के साथ आता है। इसकी मोटाई 9.8mm है। सुपर गुरु 400 में 2.4 इंच बड़ी डिस्प्ले दी गई है। फोन में कैमरा भी मिलता है। इस फीचर फोन में UPI पेमेंट की सुविधा मिलती है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 1200mAh की बैटरी मौजूद है और इससे 14 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम मिलने का दावा है। Also Read JioPhone 5G की तस्वीर आई सामने, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा Itel Super Guru 200 सुपर गुरु 200 फीचर फोन में 1200mAh की बैटरी दी गई है जो 21 दिन का स्टैंडबाय टाइम ऑफर करता है। इस हैंडसेट में 1.3MP रियर कैमरा है और यह आसान स्कैन के साथ UPI पेमेंट्स जैसी सुविधाएं ऑफर करता है। इस फीचर फोन में 1.8 इंच की डिस्प्ले दी गई है। फोन स्पेशल मेटल फिनिश के साथ आता है। इस फोन में कीपैड दिया गया है। Also Read 4GB रैम और 64GB स्टोरेज में लॉन्च हुआ सस्ता Honor Pad X8, जानें भारत में क्या है दाम Itel Super Guru 600 आईटेल का यह फीचर फोन भी मेटल डिजाइन के साथ आता है और सुविधाजनक ग्रिप ऑफर करता है। Super Guru 600 में 2.8 इंच की डिस्प्ले दी गई है। कंपनी का कहना है कि फोन से 20 दिन का स्टैंडबाय टाइम और 1900mAh की बैटरी मिल जाएगी। यह फोन UPI पेमेंट्स सपोर्ट करता है और इसमें 1.3 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। Itel Super Guru Price in India आईटेल सुपर गुरु 200 को देश में 1,499 रुपये में लॉन्च किया गया है। आईटेल सुपर गुरु 400 का दाम 1,699 रुपये है। वहीं आईटेल सुपर गुरु 600 को 1,899 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। Itel Super Guru फीचर फोन को कंपनी की वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा दूसरे रिटेल प्लैटफॉर्म से खरीदा जा सकता है।

