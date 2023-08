गजब! 80 हजार वाली Apple Watch Ultra जैसी दिखती है यह स्मार्टवॉच, दाम सिर्फ 2099 रुपये

iTel Smartwatch 2 Ultra launched: आईटेल स्मार्टवॉच 2 अल्ट्रा को बिल्ट-इन माइक्रोफोन और स्पीकर के साथ लॉन्च किया गया है। यह वॉच Apple Watch Ultra जैसी डिजाइन ऑफर करती है।

iTel Smartwatch 2 Ultra launched: आईटेल ने भारत में अपनी नई बजट स्मार्टवॉच से पर्दा उठा दिया है। खास बात है कि 2000 रुपये के आसपास दाम पर लॉन्च हुई यह वॉच हूबहू Apple Watch Ultra जैसी दिखती है। इससे पहले भी कई कंपनियों जैसे Pebble, Fire-Boltt आदि ने ऐप्पल वॉच सीरीज जैसी डिजाइन वाली Smartwatch भारत में लॉन्च की हैं। बात करें आईटेल स्मार्टवॉच 2 अल्ट्रा प्रीमियम डिजाइन, 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जानें iTel की इस स्मार्टवॉच के सभी फीचर्स व कीमत के बारे में विस्तार से… iTel Smartwatch 2 Ultra फीचर्स आईटेल स्मार्टवॉच 2 अल्ट्रा को ऐप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। इस वॉच में एक रोटेटिंग क्राउन और दांयी तरफ एक फिजिकल बटन दिया गया है। खास बात है कि डायल का कलर भी ऐप्पल वॉच जैसा ही है और डिवाइस को औरेंज कलर के स्ट्रैप के साथ उपलब्ध कराया गया है। आईटेल की यह स्मार्टवॉच IP68-सर्टिफाइड वॉटर-रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आती है। आईटेल स्मार्टवॉच 2 अल्ट्रा एक बिल्ट-इन माइक्रोफोन और स्पीकर के साथ आती है। यूजर्स ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ डायरेक्ट अपनी वॉच से ही कॉलिंग कर सकते हैं। Also Read Redmi A2+ का नया अवतार लॉन्च, कम दाम में मिलेगी 128GB स्टोरेज, जानें सारे फीचर्स इस स्मार्टवॉच में कैमरा और म्यूजिक कंट्रोल फीचर भी है। इसके अलावा नोटिफिकेशन डिस्प्ले, Find my Phone आदि फीचर्स भी इसमें मिलते हैं। इस स्मार्टवॉच में 600mAh की बैटरी दी गई है जिससे सिंगल चार्ज में 12 दिन की बैटरी लाइफ मिलने का दावा है। Also Read Realme 11, Realme 11x 5G: 108MP कैमरे वाला रियलमी 11 स्मार्टफोन लॉन्च, रियलमी 11X 5G की भी भारत में एंट्री iTel Smartwatch 2 Ultra में 2 इंच IPS डिस्प्ले दी गई है जो (240 x 296 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। कस्टमाइज़ेशन के लिए इस वॉच में मल्टीपल वॉच फेस दिए गए हैं। स्मार्टवॉच 2 अल्ट्रा में एक हार्ट-रेट मॉनिटर और SpO2 सेंसर है। यह वॉच यूजर के स्लीपिंग पैटर्न को भी ट्रैक कर सकती है। डिवाइस में 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। आईटेल स्मार्टवॉच 2 अल्ट्रा को देश में 2099 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। देशभर में इस स्मार्टवॉच को कंपनी की वेबसाइट के अलावा रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है।

