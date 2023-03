6000mAh बैटरी, 10.1 इंच बड़ी स्क्रीन वाला नया डिवाइस, दाम 13000 रुपये से कम

itel Pad 1 Launched: आईटेल पैड 1 को देश में 15000 रुपये से कम दाम में लॉन्च किया गया है। यह टैबलेट 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ आता है।

आईटेल पैड 1 को ऐंड्रॉयड 12 गो एडिशन के साथ आता है।

itel Pad 1 Launched: आईटेल ने भारत में 4G कॉलिंग सपोर्ट वाला नया पैड 1 टैबलेट लॉन्च कर दिया है। itel Pad 1 में बड़ी डिस्प्ले और एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। नए आईटेल पैड 1 टैबलेट में 10.1 इंच एचडी+ डिस्प्ले, 6000mAh बैटरी, 128 जीबी स्टोरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जानें नए बजट टैबलेट की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… itel Pad 1 Specifications आईटेल के नए टैबलेट को स्लीप मेटल डिजाइन के साथ बनाया गया है। आईटेल पैड 1 में 10.1 इंच एचडी+ IPS डिस्प्ले दी गई है जो 1280×800 पिक्सल रेजॉलूशन ऑफर करती है। डिवाइस में SC9863A1 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। आईटेल का यह टैबलेट 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ आता है। स्मार्टफोन में फ्लैश के साथ 5 मेगापिक्सल ऑटोफोकस रियर कैमरा है। कनेक्टिविटी के लिए आईटेल पैड 1 में 4G+ वाई-फाई, ब्लूटूथ, जीपीएस जैसे फीचर्स दिए गए हैं। बैटरी की बात करें तो इस टैबलेट को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी दी गई है। फोन के साथ टाइप-सी 10W चार्जर मिलता है। लेटेस्ट टैबलेट में 4 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। Also Read 108MP कैमरे के साथ लॉन्च 256GB स्टोरेज वाला पावरफुल स्मार्टफोन, जानें दाम व फीचर्स itel Pad 1 टैबलेट ऐंड्रॉयड 12 (Go Edition) ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। डिवाइस में OTG सपोर्ट, FM सपोर्ट और 3.5 एमएम ऑडियो जैक जैसे फीचर्स है। आईटेल का यह टैबलेट ड्यूल स्पीकर्स ऑफर करता है। इसमें G-सेंसर और L-सेंसर दिए गए हैं। टैब में सिक्यॉरिटी के लिए फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी दी गई है। Also Read कोर्ट में मोबाइल फोन और इंटरनेट पर काम कर सकते हैं वकील, टेक्नोलॉजी पर क्या बोले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ itel PAD 1 Price in India आईटेल पैड 1 टैबलेट डीप ग्रे और लाइट ब्लू कलर में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इस टैबलेट की कीमत 12,999 रुपये है। डिवाइस को आईटेल के स्टोर से ऑनलाइन और देशभर में बड़े रिटेल स्टोर से ऑफलाइन खरीदा जा सकता है।

