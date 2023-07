7000mAh की बैटरी के साथ भारत में लॉन्च हुआ itel P40+ स्मार्टफोन, itel A60s की भी एंट्री

itel P40+, itel A60s Launched: आईटेल पी40+ स्मार्टफोन को 7000mAh की जम्बो बैटरी के साथ उपलब्ध कराया गया है।

आईटेल पी40+ और आईटेल ए60एस स्मार्टफोन भारत में लॉन्च

itel P40+, itel A60s Launched: आईटेल ने भारत में अपने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। आईटेल पी40+ और आईटेल ए60एस कंपनी के किफायती स्मार्टफोन हैं और इन्हें 9000 रुपये से कम वाली कैटिगिरी में उपलब्ध कराया गया है। itel A60s स्मार्टफोन में 4 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। जबकि itel P40+ में 7000mAh जम्बो बैटरी मिलती है। ये दोनों स्मार्टफोन 9000 रुपये से कम दाम में आते हैं। जानें इन दोनों लेटेस्ट हैंडसेट की कीमत व फीचर्स के बारे में… iTel P40+, A60s Price in India आईटेल पी40+ को भारत में 8,099 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है। यह स्मार्टफोन फॉरेस्ट ब्लैक और आइस स्यान कलर में आता है। iTel A60s के 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 6,299 रुपये के दाम पर उपलब्ध कराया गया है। यह फोन शैडो ब्लैक, मूनलाइट वॉयलेट और ग्लेशियर ग्रीन कलर्स में आता है। itel P40+ Specifications, Features आईटेल पी40+ कंपनी की Power Series का हिस्सा है और इसकी सबसे अहम खासियत है इसमें दी गई 7000mAh की बैटरी। यह फो स्लीक डिजाइन के साथ आता है। इस फोन में 6.82 इंच एचडी+ पंच-होल फुल-स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। P40+ स्मार्टफोन को लेकर कंपनी का कहना है कि यूजर्स को शानदार विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। Also Read रिलायंस जियो का नया धमाका, मात्र 999 रुपये में लॉन्च किया 4G फोन, जानें डिटेल itel P40+ में 4 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। हैंडसेट में 4 जीबी मेमोरी फ्यूज़न सपोर्ट भी है यानी ग्राहक 8 जीबी तक रैम सपोर्ट पा सकते हैं। कंपनी का कहना है कि 8 जीबी रैम के साथ फोन में मल्टीटास्किंग आसान होगी। फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह फोन सिक्यॉरिटी के लिए फिंगरप्रिंट और Face ID फीचर्स के साथ आता है। Also Read भारत में लॉन्च हुए मोटोरोला के नए फ्लिप स्मार्टफोन, 7000 रुपये की छूट itel A60s Specifications, Features आईटेल ए60एस स्मार्टफोन पिछले आईटेल ए60 का अपग्रेड है। कंपनी का कहना है कि 7 हजार रुपये से कम कैटिगिरी वाले फोन की लिस्ट में शानदार रैम क्षमता के साथ यह नया स्टैंडर्ड सेट करता है। itel A60s में 4 जीबी रैम इनबिल्ट रैम के साथ 4 जीबी मेमोरी फ्यूजन सपोर्ट दिया गया है। कंपनी का कहना है कि 7 हजार रुपये से कम वाले सेगमेंट में 8 जीबी तक रैम ऑफर करने वाला यह भारत का पहला स्मार्टफोन है। ए60एस को 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज और 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज में उपलब्ध कराया गया है। आईटेल के इस फोन में 6.6 इंच एचडी+ IPS फुल-स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है। यह फोन स्लीक डिजाइन के साथ आता है और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। itel A60s में 8 मेगापिक्सल प्राइमरी, QVGA सेंसर दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन को पावर देने के लिए 10W चार्जिंग के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है।

