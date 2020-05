रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है की फिलहाल प्रतिदिन 200 श्रमिक ट्रेनें दौड़ रही हैं और दो से तीन दिनों में ट्रेनों की संख्या बढ़ाकार 400 कर दी जाएगी। उन्होंने आगे लिखा कि प्रवासी जहां हैं वहीं ठहरें, रेलवे जल्द उन्हें उनके गृह राज्य पहुंचाने की व्यवस्था करेगा।

With in the next 2 days Indian Railways will double the number of Shramik Special Trains to 400 per day. All migrants are requested to stay where they are, Indian Railways will get them back home over the next few days.