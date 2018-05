IRCTC ने शुरू की मोबाइल ऐप पर तेज तत्काल बुकिंग की सुविधा

भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग शाखा आईआरसीटीसी ने तेज टिकट बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए एक और तरीका शुरू किया है। दरअसल आईआरसीटीसी ने एक ई-वॉलेट की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत आईआरसीटीसी की एप रेल कनेक्ट के जरिए सामान्य टिकट के अलावा तत्काल टिकट बुकिंग भी की जा सकेगी। जिसकी पेमेंट आईआरसीटीसी के ई-वॉलेट से ही किया जाएगा। आईआरसीटीसी ने ये बातें अपने ट्विटर पोस्ट पर कहीं हैं।

आईआरसीटीसी ई—वॉलेट में ग्राहकों को पहले से पैसा जमा करने की आजादी होती है, जिससे आईआरसीटीसी में टिकट बुक करवाते समय भुगतान किया जा सके। आईआरसीटीसी की ई—वॉलेट सुविधा से ग्राहकों का पेंमेंट अप्रूवल में लगने वाला समय बच जाता है। ये बातें आईआरसीटीसी ने अपनी साइट पर कहीं हैं।

आईआरसीटीसी ई—वॉलेट से​ टिकट बुक करने के लिए छह चरणों की प्रकिया है। पहले चरण में आपको आईआरसीटीसी की आई—डी से लॉगिन करना होगा। दूसरे चरण में आईआरसीटीसी ई—वॉलेट रजिस्ट्रेशन के अंदर प्लान माई ट्रैवेल पर क्लिक करना होगा। तीसरे चरण में आपको अपना पैन कार्ड नंबर, आधार या फिर अन्य किसी पहचान पत्र की जानकारी देनी होगी। चौथे चरण में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का शुल्क 50 रुपये (सर्विस टैक्स ​सहित) जमा करना होगा। ये पैसे आॅनलाइन किसी भी माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।

Now #IRCTC e-wallet users can book #rail e-tickets including of #Tatkal quota through IRCTC Rail Connect Android App. Download now! Just log on to https://t.co/s3mX8VqAiN pic.twitter.com/3h4F3Id7WX

