iQOO Z8, Z8x: 512GB तक स्टोरेज और 12GB तक रैम वाले दो नए स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानें दाम व फीचर्स

iQOO Z8, Z8x Launched: आईक्यू ज़ेड8 और ज़ेड8एक्स स्मार्टफोन में 12 जीबी तक रैम और 512 जीबी स्टोरेज के साथ उपलब्ध कराया गया है। जानें दाम व फीचर्स...

Edited by Naina Gupta Written by

आईक्यू ज़ेड8 और ज़ेड8एक्स स्मार्टफोन लॉन्च

