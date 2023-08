iQOO Z7 Pro: कल उठेगा 64MP कैमरे वाले अफॉर्डेबल स्मार्टफोन से पर्दा, जानें क्या-कुछ है खास

iQOO Z7 Pro Launch: आईक्यू ज़ेड7 प्रो स्मार्टफोन को देश में 25000 रुपये के आसपास दाम पर उपलब्ध कराया जा सकता है। जानें फीचर्स से जुड़ी जानकारी...

Edited by Naina Gupta

आईक्यू ज़ेड7 प्रो स्मार्टफोन 31 अगस्त को होगा लॉन्च

