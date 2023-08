iQoo Z7 Pro 5G: 64MP कैमरा और 256GB स्टोरेज वाले नए स्मार्टफोन की भारत में एंट्री, जानें दाम व फीचर्स

iQoo Z7 Pro 5G Launched: आईक्यू जेड7 प्रो 5जी स्मार्टफोन में 4600mAh बैटरी और 6.78 इंच जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जानें सारी खासियतें...

Naina Gupta Edited by Naina Gupta Written by

iQoo Z7 प्रो स्मार्टफोन भारत में लांच

