iQOO 11, iQOO Neo 7 Pro 5G, iQOO 9 SE 5G पर 22,000 रुपये तक बचाने का मौका, 5 दिन तक चलेगी सेल

iQOO Quest Days Sale: आईक्यू क्वेस्ट डेज सेल 24 जुलाई से 28 जुलाई के बीच चलेगी। सेल में आईक्यू के स्मार्टफोन्स को बढ़िया ऑफर्स में लिया जा सकता है।

आईक्यू क्वेस्ट डेज सेल 5 दिन तक चलेगी

ऐमजॉन इंडिया पर एक बार फिर iQOO Quest Day Sale की वापसी हुई है। ई-कॉमर्स साइट पर iQOO के स्मार्टफोन्स को स्पेशल डिस्काउंट व बैंक ऑफर्स के साथ लिया जा सकता है। आईक्यू क्वेस्ट डेज सेल 24 जुलाई से शुरू होकर 28 जुलाई तक चलेगी। इस सेल में iQOO Neo 7 Pro 5G, iQOO 9 SE 5G, iQOO 11 5G समेत कई iQOO Phones को डिस्काउंट व बैंक ऑफर्स के साथ खरीदा जा सकता है। जानें आईक्यू की इस सेल में मिलने वाले सारे टॉप ऑफर्स के बारे में… iQOO Quest Days Sale आईक्यू नियो 7 प्रो 5जी (iQOO Neo 7 Pro 5G) आईक्यू नियो 7 प्रो 5G कंपनी का नया गेमिंग स्मार्टफोन है। हैंडसेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन 120W FlashCharge फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। फोन के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 34,999 रुपये है। जबकि 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 37,999 रुपये है। सेल के दौरान फोन को क्रमशः 32,999 रुपये और 35,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। ICICI बैंक और SBI बैंक कार्ड व EMI ट्रांजैक्शन के जरिए फोन लेने पर 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आईक्यू 11 5जी (iQOO 11 5G) आईक्यू 11 5जी कंपनी का लेटेस्ट ऐंड्रॉयड फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ आता है। इस स्मार्टफोन मे 2K Samsung E6 AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है। फोन को सेल में HDFC बैंक और ICICI बैंक कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन के जरिए 5000 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ लिया जा सकता है। iQOO 11 के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 49,999 रुपये और 12 जीबी रैम 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 54,999 रुपये में लिया जा सकता है। Also Read 7000mAh की जम्बो बैटरी वाले Tecno Pova Neo 3 स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानें सारे स्पेसिफिकेशन्स आईक्यू 9 एसई 5जी (iQOO 9 SE 5G) आईक्यू 9 एसई 5जी स्मार्टफोन को HDFC और ICICI बैंक कार्ड व EMI ट्रांजैक्शन के साथ 3000 रुपये के डिस्काउंट पर लिया जा सकता है। फोन के बेस मॉडल को सेल में 28,990 रुपये में लेने का मौका है। iQOO 9 SE 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 120 हर्ट्ज़ AMOLED डिस्प्ले मिलती है। Also Read Realme C53: 108MP कैमरे वाले सस्ते रियलमी फोन की आज स्पेशल सेल, दाम 10000 रुपये से कम आईक्यू नियो 7 5जी (iQOO Neo 7 5G) आईक्यू नियो 7 5जी में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8200 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 120W FlashCharge फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन को HDFC Bank, ICICI बैंक कार्ड व EMI ट्रांजैक्शन के जरिए फोन लेने पर 1000 रुपये की छूट मिलेगी। स्मार्टफोन को 26,999 रुपये की कीमत पर लिया जा सकता है। इसके अलावा आईक्यू 9 प्रो 5जी और आईक्यू 9टी 5जी स्मार्टफोन को भी सेल में 2000 रुपये के इंस्टेंट डिस्काउंट पर लिया जा सकता है। आईक्यू के इन दोनों स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 और स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। इन दोनों फोन को सेल में क्रमशः 39,999 रुपये और 42,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। HDFC बैंक, ICICI बैंक कार्ड व EMI ट्रांजैक्शन के जरिए इन हैंडसेट को लेने पर 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा।

