iQoo Neo 7 5G: 12GB रैम वाले नए पावरफुल स्मार्टफोन की बाजार में दस्तक, 10 मिनट में 50 प्रतिशत चार्ज

iQOO Neo 7 Launched in India: आईक्यू नियो 7 5जी को देश में 29,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध कराया गया है।

आईक्यू नियो 7 लॉन्च: iQOO Neo 7 स्मार्टफोन में 120W फास्ट चार्जिंग के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है।

iQOO Neo 7 5G Launched in india: आईक्यू ने भारत में 16 फरवरी 2023 को अपना नया स्मार्टफोन एक ऑनलाइन इवेंट में लॉन्च कर दिया। नए iQOO Neo 7 5G में पिछले iQOO Neo 6 की तुलना में काफी अपग्रेड किए गए हैं। लेटेस्ट आईक्यू नियो 7 5जी स्मार्टफोन म6.8 इंच एमोलेड डिस्प्ले, मीडियाटेक डाइमेंसिट 8200 प्रोसेसर और 120W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है। iQOO क दावा है कि नया स्मार्टफोन सिर्फ 10 मिनट में ही 50 फीसदी तक चार्ज हो जाता है। भारत में लॉन्च हुआ नया आईक्यू वेरियंट पिछले साल दिसंबर में चीन में लॉन्च हो चुके iQOO Neo 7 SE का रीब्रैंडेड वर्जन ही है। आपको बताते हैं नए आईक्यू नियो 7 5जी में क्या-कुछ है खास… iQoo Neo 7 5G price in India आईक्यू नियो 7 5जी के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को देश में 29,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। वहीं 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज ऑप्शन का दाम 33,999 रुपये है। फोन को फ्रॉस्ट ब्लू और इंटरस्टेलर ब्लैक शेड में उपलब्ध कराया गया है। फोन की बिक्री 16 फरवरी 2023 से ही ऐमजॉन इंडिया और कंपनी की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। ICICI, SBI Bank और HDFC बैंक कार्ड के साथ फोन लेने पर 1,500 रुपये की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर में 2,000 रुपये अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फोन को 9 महीने के लिए नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन पर लेने का मौका है। Also Read भारत में लॉन्च हुआ रंग बदलने वाला नया वीवो स्मार्टफोन, जानें दाम व सारे फीचर्स iQoo Neo 7 5G specifications आईक्यू नियो 7 5जी स्मार्टफोन ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ आता है। फोन मं 6.78 इंच फुलएचडी+ (1,080×2,400 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 20:9, स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 93.11 प्रतिशत और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। हैंडसेट में ऑक्टा-कोर 4nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8200 5G प्रोसेसर और ग्राफिक्स के लिए माली G610 दिए गए हैं। फोन में 8 जीबी व 12 जीबी रैम का विकल्प मिलता है। रैम को इनबिल्ट स्टोरेज का इस्तेमाल कर 20GB तक एक्सटेंड किया जा सकता है। हैंडसेट में 128 जीबी व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। Also Read ChatGPT की ‘जासूसी’ करने आ रहा धमाकेदार GPTZero, इसकी नजर से बचना होगा बेहद मुश्किल आईक्यू नियो 7 5जी में ग्रेफाइट 3D कूलिंग सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा मोशन कंट्रोल फीचर भी है। कैमरे की बात करें तो iQoo Neo 7 5G में अपर्चर एफ/1.79 के साथ 64 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा अपर्चर एफ/2.4 के साथ 2 मेगापिक्सल मैक्रो और अपर्चर एफ/2.4 के साथ 2 मेगापिक्सल के तीन सेंसर मिलते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। नए आईक्यू स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 120W फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि डिवाइस को 10 मिनट में ही 50 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। हैंडसेट का डाइमेंशन 164.81×76.9×8.5 मिलीमीटर और वज़न करीब 193 ग्राम है। iQoo Neo 7 5G में कनेक्टिविटी के लिए 5जी, वाई-फाई, ब्लूटूथ, OTG, NFC, GPS और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। स्मार्टफोन में एक्सीलेरोमीटर, एम्बियंट लाइट सेंसर, ई-कंपास, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल भी हैं। फोन इन-डिस्प्ले फइंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है।

