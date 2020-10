IPL 2020 RR vs DC Live Cricket Streaming: आईपीएल का 13वां सीजन चल रहा है और आज 23वां IPL Match राजस्थान रॉयल्स (RR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला जाएगा। बता दें की आज का आईपीएल मैच संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

Coronavirus या फिर कह लीजिए COVID-19 के कारण स्टेडियम में क्रिकेट फैंस मैच का लुत्फ नहीं उठा सकते हैं क्योंकि स्टेडियम में मैच देखने की अनुमति नहीं है। यही वजह है की इस बार क्रिकेट प्रेमी घर बैठे ऑनलाइन ही IPL 2020 Matches का आनंद उठा रहे हैं। Rajasthan Royals की टीम का नेतृत्व स्टीव स्मिथ (Steve Smith) तो वहीं Delhi Capitals का नेतृत्व श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कर रहे हैं।

राजस्थान रॉयल्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला। राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हम आपको इस बात की विस्तार से जानकारी मुहैया कराएंगे की आप भी आखिर घर बैठे कैसे आईपीएल मैच देख सकते हैं।

How to Watch IPL 2020 match on Disney Plus Hotstar

मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर देखने के लिए इस सीज़न में सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। ऐसे में क्रिकेट मैच देखने के लिए प्रीमियम या फिर वीआईपी सब्सक्रिप्शन होना चाहिए।

वीआईपी सब्सक्रिप्शन के सालाना प्लान के लिए 399 रुपये खर्च करने होते हैं तो वहीं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की मासिक कीमत 299 रुपये प्रतिमाह और वार्षिक प्लान की कीमत 1499 रुपये है।

How to Watch IPL 2020 Free Online

यदि आप सोच रहे हैं की काश बिना सब्सक्रिप्शन के डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर मैच देख सकते तो कितना अच्छा होता तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की रिलायंस जियो (Reliance Jio) और एयरटेल (Airtel) यूज़र्स के पास कुछ ऐसे प्रीपेड प्लान्स के ऑप्शन्स हैं जिनके जरिए रीचार्ज कर मुफ्त में डिज़नी प्लस हॉटस्टार का फ्री एक्सेस मिलता है।

रिलायंस जियो के 98 रुपये वाले प्लान के अलावा अन्य सभी जियो प्लान्स के साथ जियो टीवी का फ्री एक्सेस मिलता है। जियो के पास Disney+ Hotstar VIP सब्सक्रिप्शन के साथ आने वाले कुछ प्लान्स हैं, इनमें जियो का 777 रुपये, 2599 रुपये और 401 रुपये वाला प्लान आदि शामिल हैं।

Jio Cricket plans में कुछ एडिशनल डेटा एड-ऑन पैक्स भी मौजूद हैं जिनकी कीमत कुछ इस प्रकार है, 1208 रुपये, 1206 रुपये, 1004 रुपये और 612 रुपये है। इन प्लान्स के साथ भी हॉटस्टार वीआईपी का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। एयरटेल के पास 401 रुपये, 448 रुपये और 599 रुपये वाला प्लान मौजूद है।

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की रीचार्ज के 10 मिनट के भीतर सब्सक्रिप्शन खुद-ब-खुद एक्टिवेट हो जाएगा और फिर यूजर वेबसाइट या फिर ऐप के माध्यम से मोबाइल नंबर और ओटीपी डालकर लॉग-इन करें।

How to Watch IPL on Star Sports

यदि आप इनमें से कोई भी प्लान से रीचार्ज नहीं करवाते हैं और ना ही आप सब्सक्रिप्शन के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं तो ऐसे में फिर आपके पास टीवी पर भी मैच का लुत्फ उठाने का विकल्प बचता है लेकिन गौर करने वाली बात यह है की इसके लिए आपके DTH में स्टार स्पोर्ट पैक या फिर कह लीजिए स्टार स्पोर्ट्स चैनल होना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैच स्टार स्पोर्ट्स पर प्रसारित किया जाता है।

ये भी पढ़ें- 64MP कैमरे वाला Samsung Galaxy F41 भारत में लॉन्च, मिलेगी 6000 mAh की दमदार बैटरी, जानें कीमत

How to Watch IPL Match on JIO TV

इस सर्विस का लाभ केवल जियो यूज़र्स को मिलता है जो अपने डिवाइस में जियो सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी अगर जियो यूजर हैं और इस सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है की कैसे जियो टीवी के जरिए मैच देखें तो बता दें की आपके फोन में जियो टीवी के अलावा Hotstar app भी डाउनलोड होना चाहिए।

इसके लिए अलग से Hotstar subscription सर्विस लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले फोन में प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर के जरिए जियो टीवी और हॉटस्टार ऐप डाउनलोड करें।

इसके बाद जियो टीवी ऐप में जियो अकाउंट से लॉग-इन करें। लॉग-इन होने के बाद स्टार स्पोर्ट्स चैनल को सर्च कीजिए और एक बार जैसे ही आप चैनल के नाम पर क्लिक करेंगे ऐप आपको सीधे बिना सब्सक्रिप्शन का पूछे हॉटस्टार ऐप पर ले जाएगा।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो