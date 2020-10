IPL 2020 KKR vs CSK Live Streaming: ऐसे देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

IPL 2020 KKR vs CSK Live Cricket Match Streaming Online: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन का आज 21वां IPL Match कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच खेला जाएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की आज का आईपीएल मैच संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा।

इस साल COVID-19 महामारी के चलते क्रिकेट फैंस स्टेडियम में मैच देखने नहीं जा पाएंगे। Kolkata Knight Riders की टीम का नेतृत्व दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) तो वहीं Chennai Super Kings का नेतृत्व महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) कर रहे हैं।

कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। दोनों टीमों के बीच आईपीएल मैच तो भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हम आज आपको इस विषय में जानकारी देंगे की कैसे आप घर बैठे आईपीएल मैच का लुत्फ उठा सकते हैं।

How to Watch IPL match on Disney+ Hotstar

हॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। पिछले साल तो हॉटस्टार पर मैच देखने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है और फीड में 5 मिनट की देरी के साथ मैच दिखाए गए थे लेकिन इस बार डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर मैच देखने के लिए सब्सक्रिप्शन होना चाहिए।

बता दें की वीआईपी सब्सक्रिप्शन के वार्षिक प्लान की कीमत 399 रुपये है। लेकिन आप चाहें तो बिना सब्सक्रिप्शन खरीदे भी डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर मैच देख सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको Reliance Jio और Airtel के उन प्लान्स से रीचार्ज करना होगा जो प्लान्स डिज़नी प्लस हॉटस्टार का फ्री एक्सेस ऑफर कर रहे हैं।

Reliance Jio के 98 रुपये वाले प्लान को छोड़कर सभी जियो प्लान्स के साथ यूज़र्स को जियो टीवी का फ्री एक्सेस दिया जाता है। जियो के पास

Disney+ Hotstar VIP सब्सक्रिप्शन के साथ आने वाले कुछ प्लान्स उपलब्ध जैसे ही जियो का 2599 रुपये वाला प्लान, जियो का 777 रुपये वाला प्लान और जियो का 401 रुपये वाला प्लान आदि।

Jio Cricket plans में कुछ एडिशनल डेटा एड-ऑन पैक्स भी हैं जिनकी कीमत 1208 रुपये, 1206 रुपये, 1004 रुपये और 612 रुपये है। इन प्लान्स के साथ भी यूज़र्स को हॉटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जाता है। एयरटेल के पास 401 रुपये, 448 रुपये और 599 रुपये वाला प्लान मौजूद है।

रीचार्ज करने के बाद 10 मिनट के भीतर आपका सब्सक्रिप्शन खुद-ब-खुद एक्टिवेट हो जाएगा। आप वेबसाइट या फिर ऐप के जरिए मोबाइल नंबर और ओटीपी डालकर लॉग-इन करें।

How to Watch IPL on Star Sports

अगर आप ऑनलाइन डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर आईपीएल मैच नहीं देखना चाहते हैं तो आप अपने टीवी पर भी मैच का आनंद उठा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपके DTH में स्टार स्पोर्ट पैक या फिर स्टार स्पोर्ट्स चैनल होना चाहिए क्योंकि टीवी में मैच स्टार स्पोर्ट्स पर प्रसारित किया जाता है।

ये भी पढ़ें- 128GB Mobiles under 10000: 10 हजार से कम में 128 जीबी स्टोरेज वाले दमदार स्मार्टफोन्स, देखें पूरी लिस्ट

प्राइव वॉर के चलते अब टेलीकॉम कंपनियां अपने ज्यादातर प्लान्स के साथ यूज़र्स को OTT Apps के फ्री एक्सेस मुहैया करा रही हैं तो ऐसे में केवल रीचार्ज कराने पर ही डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस के अलावा हॉटस्टार वीआईपी के अलावा कई अन्य ओटीटी ऐप्स के सब्सक्रिप्शन भी यूज़र्स को मिल जाते हैं।

How to Watch IPL Match on JIO TV

ये सर्विस जियो यूज़र्स के लिए है जो अपने डिवाइस में जियो सिम का इस्तेमाल कर रहे है लेकिन इस सर्विस का आप लुत्फ तभी उठा पाएंगे जब आपके फोन में Hotstar app डाउनलोड होगा।

चिंता मत कीजिए इसके लिए आपको अलग से Hotstar subscription सर्विस लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपने फोन में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के जरिए जियो टीवी और हॉटस्टार ऐप को डाउनलोड कीजिए।

इसके बाद जियो टीवी ऐप में अपने जियो अकाउंट को लॉग-इन कीजिए। लॉग-इन होने के बाद स्टार स्पोर्ट्स चैनल को सर्च कीजिए और एक बार जैसे ही आप चैनल के नाम पर क्लिक करेंगे ऐप आपको सीधे बिना सब्सक्रिप्शन का पूछे हॉटस्टार ऐप पर ले जाएगा।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो