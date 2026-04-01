Apple iPhone 18 Series के बारे में पिछले काफी समय से लगातार जानकारी सामने आ रहा है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि ऐप्पल आईफोन सीरीज के लॉन्च शेड्यूल में कुछ बदलाव कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार नए आईफोन्स को दो फेज में लॉन्च किया जा सकता है। पहला इवेंट 2026 के आखिर और दूसरा इवेंट 2027 के शुरुआत में हो सकता है। हाई-एंड मॉडल्स जैसे iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max स्मार्टफोन्स को सितंबर 2026 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। MacRumors की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐप्पल इन प्रीमियम वेरियंट के साथ पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकती है। वहीं स्टैंडर्ड iPhone 18 और iPhone 18e स्मार्टफोन को 2027 में पेश किया जाएगा। लॉन्च से पहले डिवाइस की कीमत लीक हुई है।

iPhone 18 series price

आईफोन 18 के बेस वेरियंट की कीमत भारत में 82,900 रुपये से 85,000 रुपये के बीच हो सकती है। बता दें कि अभी मौजूदा आईफोन्स की कीमत भारत में यही है।

वहीं iPhone 18 Pro को भारत में 1,35,000 रुपये के दाम पर लॉन्च किया जा सकता है। जकि Pro Max वेरियंट को 1,50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये के बीच लॉन्च किया जा सकता है।

MacRumors की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार ऐप्पल फैंस के लिए फोल्डेबल आईफोन एक सरप्राइज हो सकता है। अगर ऐप्पल इस आईफोन को लॉन्च करता है तो इसकी कीमत भारत में 2 लाख रुपये के आसपास हो सकती है और यह अब तक का सबसे महंगा आईफोन बन सकता है। ऐप्पल के इस बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी पिछले कई सालों से की जा रही है। लेटेस्ट संकेतों के मुताबिक, 2026 का पहला फोल्डेबल फोन 2026 में लॉन्च हो सकता है।

क्यों बढ़ रही आईफोन की कीमतें?

दुनियाभर में टेक्नोलॉजी और पार्ट्स की बढ़ती कीमतो के चलते लागत बढ़ ही है। ऐप्पल की कोशिश है कि बेस मॉडल को किफायती रखा जाए लेकिन प्रीमियम वर्जन को महंगे दाम पर लॉन्च किया जा सकता है।

इसके अलावा नए फीचर्स जैसे प्रोससेर, बेहतर कैमरे और एडवांस्ड AI टूल भी लागत को बढ़ा देते हैं।

iPhone 18 में मिलेंगे नए फीचर्स

आईफोन 18 प्रो में कई बड़े अपग्रेड मिलने की उम्मीद है। ऐप्पल के इस फोन को अंडर-डिस्प्ले Face ID के साथ लॉन्च किया जा सकता है जिसका मतलब है कि स्क्रीन पहले से ज्यादा क्लीन दिखेगी।

इसके अलावा बेहतर कैमरा भी मिलने की उम्मीद है। डिवाइस में लाइट और फोकस के साथ बेहतर कंट्रोल भी मिलने की उम्मीद है। आने वाले iPhones को नए A20 Pro चिप के साथ पेश किया जा सकता है जिससे ये फोन्स और बेहतर व स्मूथ परफॉर्मेंस ऑफर करेंगे।

MacRumors की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रो मॉडल को पहले जबकि स्टैंडर्ड मॉडल्स को बाद में लॉन्च किया जाएगा।

iPhone Fold

ऐप्पल के आने वाले फोल्डेबल फोन की टक्कर सीधे सैमसंग के Galaxy Z Fold 7 से होगी। नए आईफोन डिवाइस में बड़ी इनर डिस्प्ले और बुक स्टाइल लुक मिल सकता है। डिवाइस को iOS 27 के साथ पेश किया जा सकता है।

इससे पहले एक रिपोर्ट में पता चला था कि फोल्डेबल आईफोन में 7.7 इंच प्राइमरी और 5.3 इंच एक्सटर्नल डिस्प्ले हो सकती है।