iPhone 17 Series की कामयाबी के बाद ऐप्पल अपनी नई iPhone 18 Series को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। iPhone 18 Pro Max और iPhone 18 Pro स्मार्टफोन्स से सितंबर 2026 में पर्दा उठाया जाएगा। क्यूपर्टिनो की टेक कंपनी ने अभी तक आने वाले फोन्स की किसी डिटेल्स या स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, पिछले कई दिनों से लगातार लीक्स और रिपोर्ट्स में आने वाली आईफोन 18 सीरीज को लेकर जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते हैं अपकमिंग iPhone 18 Series में क्या-कुछ बदलाव किया जा सकता है…

iPhone 18 Pro Max, 18 Pro: डिस्प्ले

डिस्प्ले की बात करें तो आईफोन 18 प्रो में 6.3 इंच बड़ स्क्रीन मिल सकती है। जबकि Pro Max वेरियंट को 6.9 इंच डिस्प्ले पैनल के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि,, फोन में Dynamic Island के छोटा किए जाने या पूरी तरह हटाए जाने पर कई रिपोर्ट्स में असहमति है। लेकिन अधिकतर रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि आने वाले आईफोन्स में मौजूदा iPhone की तुलना में ज्यादा क्लीन लुक मिलेगा।

iPhone 18 Pro Max, 18 Pro: प्रोसेसर

ऐप्पल द्वारा इस नए हैंडसेट में A20 Pro चिपसेट मिलने की उम्मीद है जो TSMC के अपकमिंग 2nm प्रोसेस पर बेस्ड होगा। इस चिप में एक नया पैकेजिंग मेथड इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है जिसमें RAM को सीधे उसी वेफर पर रखा जाएगा जिस पर CPU, GPU और Neural Engine मौजूद होंगे।

यह ज्यादा टाइट इंटीग्रेशन से स्पीड, एफिशिएंसी और हीट मैनेजमेंट में सुधार हो सकता है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, पिछली जेनरेशन की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत तक प्रदर्शन बढ़ोतरी और 30 प्रतिशत तक बेहतर पावर एफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। इससे एडवांस्ड Apple Intelligence फीचर्स को भी बेहतर सपोर्ट मिलने की संभावना है।

iPhone 18 Pro Max 18 Pro: बैटरी

यह इंटरनल रीडिज़ाइन डिवाइस के चेसिस के अंदर अतिरिक्त जगह भी खाली कर सकता है। Apple इस अतिरिक्त स्पेस का इस्तेमाल बेहतर कूलिंग सिस्टम देने या बड़ी बैटरी फिट करने के लिए कर सकता है। खासतौर पर Pro Max मॉडल के लिए बैटरी अपग्रेड की चर्चा जोरों पर है। बताया जा रहा है कि iPhone 18 Pro Max को लगभग 5,100mAh की बैटरी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा मोटा बनाया जा सकता है। इससे फोन का वजन 240 ग्राम से अधिक हो सकता है जो पहले के मॉडलों से भारी होगा। हालांकि, लंबी बैटरी लाइफ के लिए कई यूजर्स इस समझौते को स्वीकार कर सकते हैं।

iPhone 18 Pro Max, 18 Pro: कितनी हो सकती है कीमत?

ऐप्पल द्वारा सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max स्मार्टफोन लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। बता दें कि ऐप्पल हर साल इसी वक्त अपने नए फोन्स से पर्दा उठाती है। कीमत की बात करें तो अभी आने वाले नए आईफोन 18 सीरीज के फोन्स से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। भारत में iPhone 17 Pro को 1,34,900 रुपये और Pro Max को 1,49,900 रुपये की कीमत पर उपलब्ध कराया गया है। भारत जैसे प्राइस-सेंसिटिव मार्केट में इस बार आईफोन्स की कीमत बढ़ने की संभावना बहुत कम है।

बता दें कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी आधिकारिक तौर पर अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन ये दोनों फोन्स ऐप्पल लाइनअप में एक बड़े अपग्रेड होंगे। बेहतर परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और स्मार्ट सॉफ्टवेयर के साथ Apple के 2026 में आने वाले प्रो मॉडल्स, प्रीमियम स्मार्टफोन्स के लिए एक नया बेंचमार्क तय कर सकते हैं।

