Apple ने अपने साल के सबसे बड़े सितंबर इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। इस बार कंपनी ने सिर्फ नया डिजाइन ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भी अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन का सबसे बड़ा आकर्षण बनाया है। नए Pro मॉडल्स में A20 Pro चिप, ज्यादा पर्सनल Siri, लंबी बैटरी लाइफ और नया Burgundy कलर दिया गया है।

आईफोन में अब तक का सबसे बड़ा कैमरा अपग्रेड

एप्पल का कहना है कि आईफोन 18 प्रो में अब तक का सबसे बड़ा कैमरा सुधार किया गया है। फोन में 48MP फ्यूजन मेन कैमरा दिया गया है, जिसमें नया वेरिएबल अपर्चर सिस्टम मिलता है। इसकी मदद से यूजर्स रोशनी और बैकग्राउंड ब्लर (डेप्थ ऑफ फील्ड) पर पहले से बेहतर कंट्रोल कर सकेंगे।

कैमरे में छह लेजर-कट ब्लेड लगाए गए हैं, जो बेहद पतले हैं और सीन के हिसाब से अपने आप अपर्चर को एडजस्ट करते हैं। कम रोशनी में यह अपर्चर ज्यादा खुल जाता है, जिससे करीब 50% अधिक रोशनी सेंसर तक पहुंचती है। इसका फायदा नाइट मोड, एस्ट्रोफोटोग्राफी और लो-लाइट फोटोग्राफी में बेहतर तस्वीरों के रूप में मिलेगा।

Apple iPhone 18 Pro: प्रोसेसर

कंपनी ने नया A20 Pro चिप पेश किया है। CEO जॉन टर्नस के मुताबिक, यह एक नया चिप है, जिसे 2nm तकनीक पर बनाया गया है। इससे iPhone की स्पीड और पावर एफिशिएंसी बेहतर होने की उम्मीद है।

कूलिंग का भी रखा है ध्यान

आईफोन 18 प्रो को हीट से बचाने के लिए नया वेपोर चैंबर दिया है। A20 Pro चिपसेट के साथ नया वेपोर चैंबर है, जो iPhone 17 Pro में इस्तेमाल किए गए वेपोर चैंबर की तुलना में तीन गुना बड़ा है।

आईफोन 18 प्रो की कितनी है बैटरी

आईफोन 18 प्रो की बैटरी लाइफ आईफोन 17 प्रो मैक्स के बराबर है। आईफोन 18 प्रो में 36 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है, जबकि आईफोन 18 प्रो मैक्स में 45 घंटे का।

iPhone 18 Pro और Pro Max : कलर

iPhone 18 Pro और Pro Max सिल्वर, ब्लैक, ग्लेशियर और एक नए बरगंडी कलर में लॉन्च किए गए हैं। फोन्स के लिए प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू होंगे और बिक्री 18 सितंबर से शुरू होगी।

कितनी है iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत

iPhone 18 Pro की कीमत

Apple ने iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,199 अमेरिकी डॉलर रखी है। इस कीमत में 256GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट मिलेगा।

iPhone 18 Pro Max की कीमत

Apple ने iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,299 अमेरिकी डॉलर रखी है। इस कीमत में 256GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट मिलेगा।

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को दुनिया बदलने वाली तकनीक माना जा रहा है, लेकिन अब इसी तकनीक को लेकर एक चौंकाने वाली चेतावनी सामने आई है। एआई कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) के एक वरिष्ठ शोधकर्ता का कहना है कि अगले 10 वर्षों में एआई के कारण मानव जाति के पूरी तरह खत्म होने की संभावना 10% से भी ज्यादा हो सकती है। यहां पढ़ें पूरी खबर…