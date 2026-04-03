ऐप्पल के 50 साल पूरे होने पर ऐप्पल के कई सारे प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पर लिया जा सकता है। भारत में लिमिटेड-पीरियड ऑफर के तहत iPhone, iPad और Apple Watch मॉडल्स को छूट पर लिया जा सकता है। इस सेल में क्यूपर्टिनो की कंपनी के कई प्रोडक्ट्स को इंस्टेंट डिस्काउंट, बैंक कैशबैक और एक्सचेंज बोनस ऑप्शन के साथ उपलब्ध कराया गया है। प्रीमियम iPhone 17 Pro Max की प्रभावी कीमत काफी कम हुई है। इसके अलावा iPhone 17, iPad (11th Gen) सहित Apple Watch मॉडल्स को भी डिस्काउंट पर लेने का मौका है।

iPhone 17 Pro Max: क्या है ऑफर?

ऑथराइज्ड रीसेलर Imagin Store पर आईफोन 17 प्रो मैक्स के 256GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 1,49,900 रुपये में लिस्ट किया गया है। सेल में डिवाइस को 1,02,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। हैंडसेट को 1000 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट और 4000 रुपये बैंक कैशबैक के साथ लेने का मौका है। डिवाइस पर 6000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है जिसका मतलब है कि चुनिंदा मॉडल्स पर ग्राहक 36000 रुपये तक एक्सचेंज वैल्यू पा सकते हैं।

iPhone 17 Pro (256GB) स्टोरेज वेरियंट को सेल में 89,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध कराया गया है।। हैंडसेट पर एक्सचेंज और कैशबैक ऑफर्स के अलावा इंस्टेंट डिस्काउंट बेनेफिट भी मिल रहे हैं।

वहीं iPhone 17 के दो स्टोरेज वेरियंट को डिस्काउंट पर लिया जा सकता है। डिवाइस के 256 जीबी मॉडल को 82,900 रुपये की जगह 37,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर लेने का मौका है। वहीं 1,02,900 रुपये की एमआरपी वाले 512GB स्टोरेज वेरियंट को 57,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर लिया जा सकता है। इस आईफोन पर 1000 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट, 3000 रुपये बैंक कैशबैक और 6000 रुपये एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। फोन पर 35,000 रुपये तक एक्सचेंज वैल्यू भी मिल रही है।

वहीं 256 जीबी स्टोरेज वाले iPhone Air को 56,900 रुपये और 512GB स्टोरेज वेरियंट को 76,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदने का मौका है। बता दें कि यह दाम डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के बाद लागू होगा। ऑनलाइन रिटेलर का कहना है कि ग्राहक 24 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI पर भी लिया जा सकता है।

इसके अलावा iPad (2025) और iPad Pro (M5) को भी एनिवर्सरी सेल में छूट के साथ बेचा जा रहा है। आईपैड (2025) के 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 34,900 रुपये है जबकि प्रभावी कीमत 31,900 रुपये है। Wi-Fi + Cellular मॉडल को 49,900 रुपये की जगह 46,900 रुपये में लिया जा सकता है। वहीं 11 इंच बड़े आईपैड प्रो (M5) के 256 जीबी स्टोरेज वाई-फाई मॉडल को प्रभावी कीमत 94,900 रुपये जबकि 13 इंच वेरियंट को 1,24,900 रुपये में लेने का मौका है। Apple Watch Ultra 3 स्मार्टवॉ 84,400 रुपये की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध कराई गई है।