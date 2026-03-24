आईफोन 17 स्मार्टफोन को पहली बार बड़े डिस्काउंट के साथ उपलब्ध कराया गया है। ऐप्पल के इस आईफोन को ऑनलाइन व ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से बड़ी छूट के साथ लेने का मौका है। पिछले साल रिलीज हुई iPhone 17 Series को अब एक्सचेंज बोनस, बैंक डिस्काउंट व कैशबैक ऑफर्स के साथ खरीदन का मौका है। Vijay Sales पर आईफोन 17 को 1,34,900 की जगह 1,32,490 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्ट किया गया है। यानी सीधेतौर 2410 रुपये की सीधी बचत इस फोन पर हो रही है।

OneCard, ICICI, Axis और HDFC Bank क्रेडिट कार्ड के साथ ग्राहक 4500 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी पा सकते हैं। स्टैंडर्ड iPhone 17 (256GB) मॉडल को क्रोमा पर चल रही सेल में छूट के साथ उपलब्ध कराया गया है।

आईफोन 17 स्मार्टफोन को 82,900 रुपये की कीमत पर भारत में लॉन्च किया गया था और इसे ग्राहकों ने इसे काफी पसंद किया था। लेकिन अभी अलग-अलग ऑफर्स के साथ इस फोन को 48,742 रुपये तक में लिया जा सकता है। डिवाइस पर 1000 रुपये तक कैशबैक भी है। फोन पर 31,500 रुपये तक एक्सचेंज बोनस भी है। बता दें की ये डील्स चुनिंदा ऑफलाइन क्रोमा आउटलेट पर उपलब्ध है और लोकेशन के हिसाब से ऑफर्स अलग-अलग हो सकते हैं।

ऑनलाइन खरीदारों की बात करें तो SBI क्रेडिट कार्डधारक लेटेस्ट iPhone 17 Pro Max पर 4000 रुपये तक इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर अभी यह स्मार्टफोन 1,49,900 रुपये में उपलब्ध है। एक्सचेंज ऑफर के साथ फोन की प्रभावी कीमत और कम रह जाएगी। अगर आपके पास iPhone 13 है तो iPhone 17 Pro Max खरीदने पर 25,350 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज वैल्यू, पुराने स्मार्टफोन की स्थिति पर निर्भर करती है। कुछे ऐंड्रॉयड स्मार्टफोन पर भी एक्सचेंज ऑफर लागू है।

iPhone 17 पर अपग्रेड करना चाहिए या नहीं?

आईफोन 17 सीरीज में कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी और परफॉर्मेंस में कई बड़े अपग्रेड किए गए हैं। स्टैंडर्ड आईफोन 17 का लुक देखने में काफी iPhone 16 जैसा है। ऐप्पल के इस फोन में 6.3 इंच बड़ी स्क्रीन मिलती है। यह पहला नॉन-प्रो मॉडल है जिसमें ProMotion 120Hz रिफ्रेश रेट और XDR OLED स्क्रीन दी गई है।

इस आईफोन में A19 चिप, सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है जो 3000 निट्स तक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। प्रोटेक्शन के लिए Ceramic Shield 2 दिया गया है। इसके अलावा, ProMotion और Always-on Display सपोर्ट भी है जिससे स्क्रॉलिंग और कॉन्टेन्ट व्यू करना बेहतर हुआ है।

कुल मिलाकर कहें तो आईफोन 16 के इस अपग्रेड वेरियंट को अभी बचत के साथ खरीदना एक फायदेमंद सौदा है।