iPhone 15 Series: 2023 में ऐप्पल नेक्स्ट-जेनरेशन iPhone 15 series लॉन्च करेगी। आईफोन 15 सीरीज के बारे में पिछले कई महीनों से लगातार लीक और रिपोर्ट्स में जानकारी सामने आ रही है। पिछली iPhone 14 Series के फोन की तरह ही आने वाले iPhone 15 और iPhone 15 Pro स्मार्टफोन में कई आकर्षक ऑफर्स मिलने की उम्मीद है। अगर आप 2023 में अपने आईफोन तो अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं तो जानें आईफोन 15 के बारे में अब तक सामने आईं सभी जानकारी के बारे में… चार आईफोन मॉडल होंगे लॉन्च iPhone 14 Series की तरह ही ऐप्पल इस बार भी चार नए डिवाइस लॉन्च कर सकती है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि आईफोन 15 लाइनअप में दो मॉडल्स को 6.1 इंच जबकि दो को 6.7 इंच स्क्रीन के साथ लॉन्च किया जाएगा। रेगुलर आईफोन 15 को 6.1 इंच जबकि iPhone 15 Plus को 6.7 इंच स्क्रीन के साथ पेश किया जाएगा। वहीं आईफोन 15 प्रो सीरीज में iPhone Pro वेरियंट को 6.1 इंच और आईफोन प्रो मैक्स वेरियंट को 6.7 इंच स्क्रीन के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। प्रीमियम टाइटेनियम बिल्ड अगर खबरों की मानें तो आईफोन 15 प्रो को इस बार Apple Watch Ultra जैसी डिजाइन के साथ लॉन्च किया जा सकता है। ऐसी संभावना है कि ऐप्पल इस बार आईफोन 15 प्रो को और हल्का व ज्यादा ड्यूरबेल बनाने के लिए ऐप्पल वॉच अल्ट्रा में इस्तेमाल हुए टाइटेनियम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकती है। Also Read Instagram पर कैसे करें ब्लॉक प्रोफाइल को अनब्लॉक, यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप कंप्लीट प्रोसेस चारों आईफोन मॉडल में डायनमिक आइलैंड आईफोन 14 प्रो के डायनमिक आइलैंड (Dynamic Island) को लेकर खबरें हैं कि आईफोन 15 सीरीज के सभी चारों डिवाइस में यह फीचर मिलेगा। हालांकि, आईफोन 15 के दोनों मॉडल्स में ऐप्पल के टॉप-ऐंड प्रो iPhones जैसा हाई रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद नहीं है। Also Read वनप्लस नॉर्ड सीरीज के नए स्मार्टफोन के कैमरा स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा, जानें डिटेल पेरिस्कोप स्टाइल ज़ूम लेंस ऐप्पल ऐनालिस्ट मिंग-शी कू का अनुमान है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स में पेरिस्कोप-स्टाइल टेलिफोटो लेंस दिया जाएगा। इस तरह के टोलिफोटो लेंस से हाई ऑप्टिकल ज़ूम लेवल मिलता है। कू को उम्मीद है कि iPhone 15 Pro Max स्मार्टफोन में 6x ऑप्टिकल ज़ूम मिलेगा। फिलहाल, आईफोन 14 प्रो मैक्स में ऑप्टिकल ज़ूम 3x तक सीमित है। सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन में बिल्ट-इन पेरिस्कोप लेंस दिया गया है। बैटरी एफिशिएंट 3nm प्रोसेसर आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स में नया A17 Bionic प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है जो TSMC के 3nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पर आधारित है। इसी तरह, नए आईफोन में भी बेहतर अल्ट्रा-वाइडबैंड (U2) चिपसेट होने की उम्मीद है जो फर्स्ट-जेनरेशन वाली U1 चिपसेट से ज्यादा पावरफुल है। वहीं iPhone 15 और iPhone 15 Plus स्मार्टफोन में आईफोन 14 प्रो वावला पुराना ए16 बायोनिक प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। आईफोन 14 सीरीज के चारों फोन में नया 5G मॉडम हो सकता है जो फास्ट वायरलेस डेटा ट्रांसफर स्पीड सपोर्ट करेगा। इनमें वाई-फाई 6E और ब्लूटूथ 5.3 शामिल हैं। फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट आईफोन 15 सीरीज के सबसे जरूरी अपडेट में शामिल है-चार्जिंग पोर्ट। आखिरकार ऐप्पल इस बार लाइटनिंग पोर्ट की जगह फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दे सकती है। हालांकि, ऐसा कहा जा रहा है कि ऐप्पल इन डिवाइस में MFi-certified Type-C केबल के जरिए ही फास्ट-चार्जिंग मिलेगी। हालांकि, यूजर्स किसी भी टाइप-सी केबल से iPhone 15 वेरियंट को चार्ज कर पाएगे लेकिन सिर्फ ऐप्पल-सर्टिफाइड केबल से ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। दाम बढ़ना भी तय ऐसा लगता है कि ऐप्पल मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती लागत के चलते आईफोन 15 के दाम बढ़ाएगी। इन्वेस्टमेंट फर्म Wedbush Securities के जाने-माने ऐनालिस्ट Dan Ives का मानना है कि ऐप्पल के नेक्स्ट जेनरेशन आईफोन का एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। जिसके चलते आईफोन 15 लाइनअप के स्मार्टफोन के दाम मौजूदा मॉडल्स की तुलना में महंगे होंगे। गौर करने वाली बात है कि iPhone 14 के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ाए गए थे। इंडस्ट्री के विश्लेषकों का मानना है कि नए आईफोन वेरियंट के दाम में 200 डॉलर तक का इजाफा हो सकता है। हाई-ऐंड iPhone 15 Pro और Pro Max मॉडल्स के दाम में काफी बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है।

