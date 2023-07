लॉन्च से पहले iPhone 15 और iPhone 15 Plus के कलर वेरियंट वेरियंट का खुलासा

iPhone 15 Series: आईफोन 15 सीरीज में iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max और iPhone 15 Pro स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं।

आईफोन 15 सीरीज में टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट मिलने की उम्मीद है। (फोटो-ऐप्पल)

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram