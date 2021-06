What is the price of Apple 11 Pro in India: एप्पल आईफोन 11 प्रो का लुक आईफोन 12 प्रो की तरह ही है और दोनों ही फोन के बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आईफोन 11 प्रो के बारे में। इस आईफोन में 5.8 इंच का डिस्प्ले दिया गया है।

आईफोन 11 प्रो (64जीबी) स्पेस ग्रे ईकॉमर्स साइट अमेजॉन इंडिया पर 79,899 रुपये में लिस्टेड है, जबकि सेकेंड हैंड सामान का प्लेटफॉर्म OLX पर इसे 50 हजार रुपये में खरीदा जा सकता है। इस डील के बारे में विस्तार से जानने से पहले इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। (इसे भी पढ़ेंः आईफोन 11 प्रो जानिये क्यों मिल रहा है कम दाम में, जानें डील)

Apple iPhone 11 Pro के स्पेसिफिकेशन (Is iPhone 11 pro good?)

एप्पल आईफोन 11 प्रो 5.8 इंच का स्क्रीन दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 2436×1125 पिक्सल है। इस डिवाइस में रेटीना एक्सडीआर क्वालिटी का डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन A13 बायोनिक चिपसेट पर काम करता है। साथ ही कंपनी ने इसमें 18 वाट का चार्जर है। यह फोन मिडनाइट ग्रीन, स्पेस ग्रे, सिल्वर और गोल्ड मॉडल में आता है।

आईफोन 11 प्रो का कैमरा सेटअप (Is iPhone 11 pro worth buying in 2021?)

आईफोन 11 प्रो के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का का है, जो वाइड एंगल कैमरा है, जबकि दूसरा भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो टेलीफोटो कैमरा है। इसके अलावा तीसरा कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का है, जो अल्ट्रा वाइड फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें नाइट मोड, Portrait मोड, और 4K video का सपोर्ट है। साथ ही फ्रंट पर भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा है।

आईफोन 11 प्रो (64जीबी) पर क्या है डील

आईफोन 11 प्रो (64जीबी) ओएलएक्स पर 50,000 रुपये में लिस्टेड है। डील में आगे बढ़ने से पहले सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें। सेलर के मुताबिक, इस फोन की वारंटी खत्म हो चुकी है। यह फोन मिडनाइट ग्रीन में है। इसके साथ सभी असेसरीज मिलेंगी, लेकिन इसका बॉक्स नहीं है। यह फोन एक साल से भी अधिक पुराना है।

सलाहः ओएलएक्स से किसी भी फोन को खरीदने से पहले सुनिश्चित कर लें कि वह फोन ठीक है या नहीं। इसके लिए आप सेलर से कॉन्टैक्ट करके उसके पते पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद फोन की कंडिशन को अच्छे से जांचे। सभी पोर्ट आदि को ध्यान से देखें और एक बार फोन को चार्ज करके भी देख लें। जरूरत पड़े तो फोन किसी नजदीकी सर्विस सेंटर पर दिखा लें। सभी संदेह दूर होने के बाद भी फोन लें और उसके बाद पेमेंट करें। ओएलएक्स पर अक्सर धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं।