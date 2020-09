iOS 14 Release Date in India के बारे में जानें

iOS 14 Release Date: टेक जगत की दिग्गज कंपनी Apple ने हाल ही में अपने इवेंट के दौरान नए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 14, iPadOS 14 और watchOS 7 के अलावा tvOS 14 से भी पर्दा उठा दिया है। इवेंट के दौरान कंपनी के सीईओ टिम कुक ने आईओएस 14 के रिलीज़ डेट के बारे में भी जानकारी दी है।

भारत में आखिर Apple iPhone यूज़र्स को नए आईओएस 14 ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट कब तक मिलेगा और कौन-कौन से हैंडसेट्स हैं जो इस ओएस के साथ कम्पैटिबल होंगे और कैसे करना होगा नए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड इन सभी सवालों का जवाब आइए आपको विस्तार से देते हैं।

Apple के सीईओ टिम कुक ने जानकारी दी थी की नया ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस 14 16 सितंबर यानी आज रिलीज किया जाएगा। हालांकि, रिलीज़ का समय नहीं बताया गया है लेकिन पिछले रोलआउट को देखें तो भारत में iPhone यूज़र्स को रात लगभग 10:30 बजे के आसपास अपडेट मिल जाना चाहिए।

iOS 14 Eligible Devices: देखें लिस्ट

अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा की क्या आपको अपडेट मिलेगा या फिर नहीं तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की iOS 14 Update उन सभी iPhone मॉडल के लिए उपलब्ध होगा जो iOS 13 की कम्पैटिबल लिस्ट में हैं।

इसका मतलब आईओएस 14 अपडेट iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus के अलावा iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR और iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max और लेटेस्ट iPhone SE (2020) भी शामिल है।

How to download iOS 14: ऐसे करें डाउनलोड

आईओएस 14 अपडेट प्राप्त होने के बाद अपने आईफोन के सेटिंग्स> जनरल> सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर लेटेस्ट अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेट खुद-ब-खुद भी डाउनलोड हो जाएगा अगर आपने ये ऑप्शन पहले से चुना हुआ है।

सलाह दी जाती है की डाउनलोड प्रोसेसर को करने से पहले अपने पर्सनल डेटा का बैकअप जरूर रखें, इसके अलावा अपडेट से पहले सुनिश्चित करें की फोन में पर्याप्त बैटरी जरूर हो।

iOS 14 Features List: ये हैं नए ऑपरेटिंग सिस्ट के शानदार फीचर्स

आईओएस 14 होम स्क्रीन पेज के लिए सबसे बड़ा अपडेट होगा, बता दें की यूज़र्स को नए ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐप लाइब्रेरी, रिडिज़ाइन विजेट्स और फेसटाइम, वॉयस कॉल्स और सिरी इंटरेक्शन के लिए नया इंटरफेस मिलेगा।

नए अपडेट के साथ Apple iPhone यूज़र्स को पिक्चर-इन-पिक्चर सपोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा यूज़र्स को अपग्रेडेड मैसेज एक्सीपीरियंस भी होगा, बता दें की नए अपडेट के बाद यूज़र अपपने फेवरेट कन्वर्सेशन को पिन कर सकेंगे। Apple प्री-लोडेड मैप्स, सिरी और सफारी ऐप को भी अपडेट देगा।

ऐप्पल आज आईओएस 14 के अलावा iPadOS 14, watchOS 7 और tvOS 14 के लिए भी अपडेट को कम्पैटिबल डिवाइस के लिए रिलीज़ करेगी। नए आईपैड ओएस के साथ यूजर को रिडिज़ाइन साइडबार, पुल-डाउन मैन्यू और एन्हांस्ड सर्च एक्सपीरियंस मिलेगा।

Apple Watch यूज़र्स को नए वॉच ओएस 7 के साथ कस्टमाइजेबल वॉच फेस, किड्स के लिए एक्टिविटी रिंग्स और स्लीप ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। टीवीओएस 14 की बात करें तो नए अपडेट के साथ पिक्चर-इन-पिक्चर, गेमिंग के लिए मल्टीयूज़र सपोर्ट मिलेगा।

ऐप्पल इवेंट में नए OS के अलावा नई Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, आईपैड 8 और आईपैड एयर 4 को भी लॉन्च किया है। यदि आप ऐप्पल वॉच सीरीज़ 6 और ऐप्पल वॉच एसई की भारत में कीमत और फीचर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यहां क्लिक कर लॉन्च कॉपी पढ़ सकते हैं।

