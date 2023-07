Explainer: मस्क के ट्विटर का GAME OVER? जानिए जुकरबर्ग का Threads कैसे ला सकता है बड़ी क्रांति

Instagram Threads ट्विटर जैसा ही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने मन की बात शेयर कर सकेंगे, 500 शब्दों तक में अपना टेक्स्ट लिख पाएंगे और पांच मिनट तक के वीडियो भी अपलोड हो पाएंगे।

INSTAGRAM THREAD का EXPLAINER

एलन मस्क का ट्विटर कई मामलों में अब बदल चुका है। ब्लू टिक पैसे देकर मिलता है, नियम कायदों में बदलाव देखने को मिला है। इस वजह से ट्विटर में कई लोगों की रुचि पहले की तुलना में कम हो गई है, ब्लू टिक के लिए पैसे देना तो बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। ऐसे में ट्विटर के खिलाफ इस नाराजगी का इस्तेमाल मेटा फाउंडर मार्क जुकरबर्ग करने जा रहे हैं। उनकी तरफ से Instagram Threads का ऐलान कर दिया गया है। दावा ये किया जा रहा है कि Instagram Threads ट्विटर जैसा ही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने मन की बात शेयर कर सकेंगे, 500 शब्दों तक में अपना टेक्स्ट लिख पाएंगे और पांच मिनट तक के वीडियो भी अपलोड हो पाएंगे। लेकिन फिर भी लोगों के मन में Instagram Threads को लेकर कई सवाल हैं। आइए आपके हर सवाल का जवाब यहां देने का काम कर देते हैं- क्या है ये Instagram Threads? सबसे सरल शब्दों में कहा जाए तो ट्विटर का ही दूसरा रूप है ये Instagram Threads। जिस तरह से ट्विटर पर लोग हर चीज पर ट्वीट करते हैं, कुछ उसी अंदाज में आप इस Instagram Threads पर भी वही काम कर पाएंगे। इसे इंस्टाग्राम की एक टीम ने डेवलप किया है। कहां मिलेगा ये Instagram Threads? आप जिस तरह से प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, ये इंस्टाग्राम थ्रेड्स भी उसी तरह प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अगर आपके पास Iphone है तो Apple App Store से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।

