Infinix Zero Ultra launched in india: आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है और इनफिनिक्स ने 200 मेगापिक्सल कैमरे वाला अपना स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है। इनफिनिक्स ज़ीरो अल्ट्रा देश में 180W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आना वाला पहला फोन है। Infinix Zero ultra में कर्व्ड -एज एमोलेड डिस्प्ले, 200 मेगापिक्सल कैमरे जैसी खूबियां दी गई हैं। आपको बताते हैं नए Infinix फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ…

Infinix Zero Ultra price in India

इनफिनिक्स ज़ीरो अल्ट्रा को भारत में बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध कराया गया है। स्मार्टफोन की कीमत 29,999 रुपये रखी गई है। फोन की बिक्री 25 दिसंबर से रात 12 बजे से शुरू होगी। यह फोन कॉस्लाइट सिल्वर और जेनेसिस नॉयर कलर वेरियंट में आता है।

Infinix Zero Ultra specifications

डिस्प्ले

Infinix Zero Ultra स्मार्टफोन में 6.8 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है। फोन में कर्व्ड एज के साथ स्क्रीन पर बीच में पंच-होल मिलता है। इनफिनिक्स के इस हैंडसेट में 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलती है जो फुलएचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 360 हर्ट्ज़ है।

रैम, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर

इनफिनिक्स ज़ीरो अल्ट्रा में 6nm बेस्ड मीडियाटेक डाइमेंसिटी 920 चिपसेट दिया गया है। फोन में 8 जीबी रैम व 256 जीबी की इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया भी जा सकता है। इनफिनिक्स के इस फोन में ऐंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड XOS 12 पहले से इंस्टॉल आता है।

कैमरा

Infinix Zero Ultra की सबसे अहम खासियत है इसमें दिया गया 200 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा। यह कैमरा OIS सपोर्ट करता है। फोन में 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर भी दिए गए हैं। ज़ीरो अल्ट्रा में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए ड्यूल-एलईडी फ्लैश के साथ 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है।

बैटरी

इनफिनिक्स ज़ीरो अल्ट्रा में 4500mAh की बैटरी दी गई है। बैटरी 180W Thunder Charger के साथ आती है और कंपनी का दावा है कि इससे 12 मिनट में ही फुल बैटरी चार्ज हो जाएगी।

फीचर्स

इनफिनिक्स ज़ीरो अल्ट्रा में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। स्मार्टफोन में ड्यूल-सिम, 5G, वाई-फाई 802.11 एसी, ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और 3.5 एमएम हेडफोन जैक दिए गए हैं।