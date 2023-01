Infinix Zero Book Ultra launched in india: इनफिनिक्स ने भारत में अपनी Zero Book Series के लैपटॉप भारत में लॉन्च कर दिए हैं। नए Infinix Zero Book और Zero Book Ultra कंपनी के नए लैपटॉप हैं। ज़ीरो बुक अल्ट्रा में Core i9 CPU तक मिलता है। जानें नए इनफिनिक्स बुक लैपटॉप की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ…

Infinix Zero Book, Zero Book Ultra specifications, features

इनफिनिक्स ज़ीरो बुक सीरीज में IPS टेक्नोलॉजी के साथ 15.6 इंच LED-बैकलिट डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन फुलएचडी रेजॉलूशन (1080 x 1920 पिक्सल) ऑफर करती है और आस्पेक्ट रेशियो 16:9 है। स्क्रीन 178-डिग्री व्यूइंग ऐंगल ऑफर करती है। डिस्प्ले पर एक फुलचडी वेबकैम दिया गया है जो AI ब्यूटीकैम, फेस ट्रैकिंग और बैकग्राउंड ब्लर जैसे फीचर्स सपोर्ट करता है।

इनफिनिक्स ज़ीरो बुक सीरीज में Iris Xe ग्राफिक्स के साथ 12th जेनरेशन कोर i5 (i5-12500H)/ i7 (i7-12700H) / i9 (i9-12900H) प्रोसेसर ऑप्शन मिलते हैं। ज़ीरो बुक मॉडल में 16GB रैम और 512GB तक इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प मिलेगा। Zero Book Ultra में 32 जीबी तक रैम और 1TB तक इनबिल्ट स्टोरेज ऑप्शन दिए गए हैं।

Zero Book Series में कंपनी ने विंडोज 11 होम (Windows 11 Home) दिया है। इसमें 70wh की बैटरी मिलती है जो 96W फास्ट चार्जंग सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए डिवाइस में 1 यूएसबी टाइप-सी (डेटा, चार्जिंग और डिस्प्ले पोर्ट सपोर्ट), 1 यूएसबी टाइप-सी (ओनली डेटा), 2 यूएसबी 3.0 पोर्ट, 1 HDMI 1.4 पोर्ट, 1 माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट और एक 3.5 एमएम हेडफोन/माइक्रोफोन कॉम्बो जैक जैसे फीचर्स मिलते हैं।

इनफिनिक्स की नई नोटबुक सीरीज में फुल साइज़, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है जो AG ग्लास टचपैड के साथ आता है। डिवाइस पर एक पावर बटन है जो फिंगरप्रिंट स्कैनर के तौर पर भी काम करता है। इसके अलावा इन लैपटॉप में AI नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन और DTS ऑडियो प्रोसेसिंग के साथ चार स्पीकर मिलते हैं। इन डिवाइस में एक सबसे यूनीक फीचर है इनमें मिलने वाला फिजिकल ‘Overboost’ टॉगल जिसे खासतौर पर परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए दिया गया है। डिवाइस का डाइमेंशन 323.3 x 211.1 x 16.95 मिलीमीटर और वजन 1.80 किलोग्राम है।

Infinix Zero Book series price

Infinix Zero Book series को देश में 49,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध कराया गया है।

Infinix Zero Book – Core i5 / 16GB RAM / 512GB SSD वेरियंट की कीमत 49,990 रुपये है। वहीं Core i7 / 16GB RAM / 512GB SSD वेरियंट का दाम 64,990 रुपये है। Infinix Zero Book Ultra- Core i9 / 16GB RAM / 512GB वेरियंट की कीमत देश में 79,990 रुपये और Core i9 / 32GB RAM / 1TB वेरियंट की कीमत 84,990 रुपये है।

ज़ीरो बुक सीरीज को एक्सक्लूसिव तौर पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।