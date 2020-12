Infinix Zero 8i Price in India: लिस्ट हुआ Flipkart पर नई कीमत के साथ

Infinix Zero 8i price, smartphones under 20000: हैंडसेट निर्माता कंपनी इनफिनिक्स ने दिसंबर के शुरुआत में अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन इनफिनिक्स जीरो 8आई को लॉन्च किया था और अब कंपनी ने अपने इस Infinix Mobile फोन की कीमत में इज़ाफा कर दिया है। Infinix Zero 8i को सीमित समय के लिए 14,999 रुपये की इंटरोडक्टरी कीमत के साथ लॉन्च किया गया और अब ऐसा प्रतीत होता है कि सीमित समय खत्म हो गया है क्योंकि अब ये मोबाइल फोन नई कीमत के साथ Flipkart पर लिस्ट कर दिया गया है।

Infinix Zero 8i specifications

सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले: इनफिनिक्स ज़ीरो 8आई स्मार्टफोन Android 10 पर आधारित XOS 7 पर काम करता है। फोन में 6.85 इंच फुल-एचडी+ (1,080×2,460 पिक्सल) डिस्प्ले है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 20.5:9 और स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 90.1 प्रतिशत है। फोन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ और टच सैंपलिंग रेट 180 हर्ट्ज़ है।

प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो जी90टी ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 8 जीबी रैम और 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

कैमरा: फोन के पिछले हिस्से में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, अपर्चर एफ/1.79 है। साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है।

इसके अलावा 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा सेंसर और एक एआई कैमरा सेंसर मिलेगा। सेल्फी लवर्स को ध्यान में रखते हुए फोन के फ्रंट में डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप दिया गया है, 16 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, अपर्चर एफ/2.0 और 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा सेंसर दिया गया है।

कनेक्टिविटी: फोन में 4जी वीओएलटीई, ब्लूटूथ वर्जन 5, वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन, जीपीएस, ए-जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल है। सिक्योरिटी के लिए फोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

बैटरी: इनफिनिक्स ज़ीरो 8आई में 4,500 एममएच की बैटरी दी गई है और यह 33 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

डाइमेंशन: Infinix Zero 8i की लंबाई-चौड़ाई 168.74×76.08×9.07 मिलीमीटर और वज़न 210.5 ग्राम है।

Infinix Zero 8i Price in India

याद करा दें कि इनफिनिक्स जीरो 8आई के 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट को 14,999 रुपये की कीमत के साथ उतारा गया था लेकिन अब इस फोन की कीमत में 1,000 रुपये का इज़ाफा कर दिया गया है।

इसका मतलब अब ये Infinix Phone 15,999 रुपये की कीमत के साथ Flipkart पर लिस्ट है। फोन के दो कलर वेरिएंट हैं, सिल्वर डायमंड और ब्लैक डायमंड।

