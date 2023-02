Infinix Zero 5G 2023, Infinix Zero 5G 2023 Turbo Launched in India: इनफिनिक्स ज़ीरो 5G 2023 सीरीज स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इनफिनिक्स ने भारत में अपना पहला 5G स्मार्टफोन Zero 5G को 2022 में उपलब्ध कराया था। अब कंपनी ने 2023 एडिशन लॉन्च कर दिया है। भारत में 4 फरवरी 2023 को Infinix ने Zero 5G 2023 और Zero 5G 2023 पेश कर दिए। इन दोनों फोन में सिर्फ चिपसेट व स्टोरेज का ही फर्क है। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन्स एक जैसे हैं। नई जीरो 5G 2023 सीरीज में बड़ी स्क्रीन, ऐंड्रॉयड 12 जैसे फीचर्स मिलते हैं। जानें इन दोनों फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में…

Infinix Zero 5G 2023, Zero 5G 2023 Turbo price in India

इनफिनिक्स ज़ीरो 5जी 2023 टर्बो के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 19,999 रुपये है। वहीं ज़ीरो 5जी 2023 के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 17,999 रुपये में लिया जा सकता है। इन दोनों फोन को सबमरीन ब्लैक, वीगन लेदर बैक पैनल के साथ कोरल औरेंज व पर्ली व्हाइट कलर में लिया जा सकता है। इनफिनिक्स के इन स्मार्टफोन को 11 फरवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

Infinix Zero 5G 2023, Zero 5G 2023 Turbo specifications, features

इनफिनिक्स ज़ीरो 5G 2023 सीरीज में 6.79 इंच IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन पर बीच में पंच-होल मिलता है। स्क्रीन फुलएचडी+ रेजॉलूशन, 20.5:9 आस्पेक्ट रेशियो और 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। इनफिनिक्स का यह फोन ऐंड्रॉयड 12 OS बेस्ड XOS 12 के साथ आता है। दोनो मॉडल में साइड पर सिक्यॉरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है।

Infinix Zero 5G 2023 में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 920 चिपसेट मिलता है। वहीं Infinix 5G 2023 Turbo में ज्यादा पावरफुल मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1080 चिपसेट दिया गया है। दोनों फोन में 8GB रैम दी गई है। नॉन-टर्बो मॉडल में 128 जीबी स्टोरेज मिलती है। वहीं टर्बो वेरियंट 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है।

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Infinix zero 5G 2023 में ड्यूल-एलईडी फ्लैश के साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। हैंडसेट में रियर पर 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिए गए हैं जो LED फ्लैश के साथ आते हैं।

Zero 5G 2023 सीरीज को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। सीरीज के दोनों फोन में ड्यूल सिम सपोर्ट, 5जी, ड्यूल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और 3.5 एमएम ऑडियो जैक जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं।