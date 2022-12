Infinix Zero 20 launched in india: इनफिनिक्स ने इस हफ्ते भारत में अपनी Zero Series से पर्दा उठा दिया है। नए Infinix Zero 20 स्मार्टफोन को देश में आखिरकार लॉन्च कर दिया गया है। इनफिनिक्स ज़ीरो 20 में 6.7 इंच एमोलेड डिस्प्ले, फुलएचडी+ रेजॉलूशन और 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट जैसी खूबियां मिलती हैं। यह फोन 60 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ आता है। आपको बताते हैं नए इनफिनिक्स ज़ीरो 20 स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ…

Infinix Zero 20 Price

इनफिनिक्स ज़ीरो 20 स्मार्टफोन के 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट को देश में 15,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। यह फोन फ्लिपकार्ट पर 29 दिसंबर से शुरुआती कीमत पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

Infinix Zero 20 Specifications

इनफिनिक्स ज़ीरो 20 स्मार्टफोन में ड्यूल-सिम 4G कनेक्टिविटी दी गई है। यह स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड XOS 12 के साथ आता है। हैंडसेट में 6.7 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजॉलूशन 1,080 x 2,400 पिक्सल है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। स्मार्टफोन में मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर दिया गया है। इस हैंडसेट में 8GB रैम मिलती है। Infinix के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। इसके अलावा माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए स्टोरेज को 256GB तक बढ़ाया जा सकता है।

Infinix Zero 20 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। हैंडसेट में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में रियर पर क्वाड LED फ्लैश मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जो OIS सपोर्ट करता है। फोन में डिस्प्ले पर बीच में टियरड्रॉप-शेप नॉच दी गई है।

कनेक्टिविटी के लिए इनफिनिक्स ज़ीरो 20 में वाई-फाई 802.11एसी, जीपीएस, NFC, ब्लूटूथ 5, 3.5 एमएम हेडफोन जैक और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। नए Infinix Zero 20 में ग्रेविटेशनल, लाइट, प्रॉक्सिमिटी, जियोमैग्नेटिक और गायरोस्कोप जैसे फीचर्स मिलते हैं। फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। हैंडसेट में 4500mAh की बैटरी दी गई है और यह 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन का डाइमेंशन 164.43×76.66×7.98 मिलीमीटर और वज़न करीब 196 ग्राम है।