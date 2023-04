Infinix Y1 Plus Neo Launched in India: Infinix ने बुधवार (19 अप्रैल 2023) को भारत में अपना नया बजट लैपटॉप लॉन्च कर दिया। इनफिनिक्स वाई1 प्लस नियो लैपटॉप को मेटल बॉडी के साथ लॉन्च किया गया है। इस लैपटॉप में 15.6 इंच बड़ी फुलएचडी डिस्प्ले, 45W फास्ट चार्जिंग और 512 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जानें Infinix Y1 Plus Neo लैपटॉप की कीमत व फीचर्स के बारे में सबकुछ…

Infinix Y1 Plus Neo specifications

इनफिनिक्स वाई1 प्लस नियो में 15.6 इंच IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन फुलएचडी (1920 x 1080 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। डिस्प्ले 250 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। इस लैपटॉप में पतले बेज़ल दिए गए हैं और स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 82 प्रतिशत है। इनफिनिक्स का यह लेटेस्ट लैपटॉप बैकलिट कीबोर्ड और एंटी-ग्लेयर ग्लास टचपैड के साथ आता है। इस लैपटॉप में मल्टी-टच और जेस्चर कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Infinix Y1 Plus Neo में 11th- जेनरेशन Intel Celeron N5100 क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया गया है। डिवाइस में 8 जीबी रैम दी गई है। लैपटॉप में 256 जीबी व 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प मिलता है। इस बजट लैपटॉप को 40Wh बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है और इससे 8 घंटे तक का वेब ब्राउजिंग टाइम मिलेगा। नोटबुक में PD 3.0 45W sat चार्जिंग के लिए सपोर्ट दिया गया है। कंपनी ने वाई1 प्लस नियो को पावर देने के लिए बॉक्स में एक चार्जर दिया है जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ 60 मिनट में 75 फीसदी तक चार्ज हो जाता है। यह लैपटॉप विंडोज 11 के साथ आता है।

कनेक्टिविटी के लिए इनफिनिक्स वाई1 प्लस नियो में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, दो यूएसबी 3.0 पोर्ट, एक HDMI 1.4 पोर्ट, एक एसडी कार्ड स्लॉट और एक 3.5 एमएम ऑडियो/ माइक्रोफोन कॉम्बो पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Infinix का यह लैपटॉप ड्यूल माइक्रोफोन और एक ड्यूल-एलईडी फ्लैश वाले 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ आता है।

Infinix Y1 Plus Neo price in India

इनफिनिक्स वाई1 प्लस नियो को भारत में दो स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 20,990 रुपये है। जबकि 8 जीबी रैम व 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट को 22,990 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। इस लैपटॉप को सिल्वर, ग्रे और ब्लू कलर में खरीदा जा सकता है। यह नोटबुक 26 अप्रैल से ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।